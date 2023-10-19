Строили на свой манер: бобры повлияли на жизнь людей в каменном веке

История бобров в Нидерландах довольно интересная. Их объявили вымершими в 19 веке, но животные успешно восстановились в 1988 году. Однако это был местный вид с глубокими корнями в регионе.

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На протяжении тысячелетий бобры играли решающую роль в формировании экосистемы Нидерландов и влияли на жизнь людей, которые там жили. Недавнее исследование, проведенное археологом Натали Брусгаард, проливает свет на историческое значение этих трудолюбивых грызунов, пишет Phys.org.

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История бобров в Нидерландах довольно интересная. Их объявили вымершими в 19 веке, но животные успешно восстановились в 1988 году. Однако это был местный вид с глубокими корнями в регионе.

"В нашем исследовании мы хотели изучить, как люди взаимодействовали с бобрами в прошлом", — говорит Брусгаард. До сих пор не было полного понимания этих исторических взаимоотношений.

Брусгаард вместе с коллегой-археологом Шумоном Хуссейном из Орхусского университета провели анализ предыдущих раскопок в различных регионах, включая Нидерланды, южную Скандинавию, Балтийский регион и Россию. Их выводы показали, что бобры играли гораздо более важную роль в жизни древних европейцев, чем считалось ранее.

В среднем и позднем каменном веке общины охотников-собирателей полагались на бобров как на источник существования. Бобры были ценным источником мяса, меха и вещества под названием кастореум.

Кроме того, кости и зубы этих животных использовались для изготовления орудий труда. На самом деле бобры были настолько распространены, что некоторые археологические раскопки в Нидерландах рассказывают об их большом количестве.

Что отличает бобров от других животных, так это их удивительная способность преобразовывать окружающую среду. Они изменяют уровень воды в своей среде обитания, гарантируя, что входы в их логова затоплены, а спальные места остаются сухими. Это достигается благодаря искусному строительству плотин, что позволяет им эффективно контролировать уровень воды.

Это уникальное поведение оказывает глубокое влияние на экосистему. Рыба, водоплавающие птицы и определенные виды растений процветают в динамичных ландшафтах, созданных бобрами.

"Бобры создают много динамики в лесу, что хорошо для биоразнообразия. На археологических памятниках с большим количеством бобровых следов мы также находим следы выдр, диких кабанов, щук, окуней и карпов. Эти виды получают пользу от экосистемы, которую создают бобры", — объясняет Брусгаард.

Присутствие бобров, похоже, повлияло на то, где ранние люди решили поселиться. Людей привлекали эти "бобровые ландшафты" из-за большого количества пищи и ресурсов, которые они предлагали.

Археологические доказательства в виде костных остатков и бобровых черепов со следами человеческой деятельности свидетельствуют о том, что наши предки полагались на этих существ для выживания. Бобры были источником пищи и материалом для изготовления деревообрабатывающих инструментов.

В современном контексте бобры триумфально вернулись в Нидерланды, а их популяции растут. Экологи и менеджеры дикой природы приветствуют их возрождение, поскольку бобры положительно влияют на биоразнообразие.

Однако их присутствие может также создавать проблемы, особенно для фермеров, которые имеют дело с затопленными полями.

Исследование Брусгаард напоминает нам о долгой истории зависимости человека от бобров. "Мы можем извлечь важные уроки из прошлого, и все мы выиграем от здоровой экосистемы. Очень важно, чтобы мы снова научились сосуществовать с бобрами", — подчеркивает она.

По сути, бобры были больше, чем просто очаровательными водными существами; они стали экологическими архитекторами, формируя ландшафт и обеспечивая жизненно важные ресурсы для людей на протяжении всей истории.

Поскольку мы наблюдаем за их возрождением в настоящем, важно ценить уроки сосуществования с природой, что они дают, и роль, которую они играют в поддержании процветающей, разнообразной экосистемы.

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