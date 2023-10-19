Будували на свій лад: бобри вплинули на життя людей у кам'яному віці

Історія бобрів у Нідерландах досить цікава. Їх оголосили вимерлими у 19 столітті, але тварини успішно відновилися у 1988 році. Однак це був місцевий вид з глибоким корінням у регіоні.

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Протягом тисячоліть бобри відігравали вирішальну роль у формуванні екосистеми Нідерландів і впливали на життя людей, які там мешкали. Нещодавнє дослідження, проведене археологинею Наталі Брусгаард, проливає світло на історичне значення цих працьовитих гризунів, пише Phys.org.

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Історія бобрів у Нідерландах досить цікава. Їх оголосили вимерлими у 19 столітті, але тварини успішно відновилися у 1988 році. Однак це був місцевий вид з глибоким корінням у регіоні.

"У нашому дослідженні ми хотіли вивчити, як люди взаємодіяли з бобрами в минулому", — каже Брусгаард. Досі не було повного розуміння цих історичних взаємовідносин.

Брусгаард разом з колегою-археологом Шумоном Хуссейном з Орхуського університету провели аналіз попередніх розкопок у різних регіонах, включаючи Нідерланди, південну Скандинавію, Балтійський регіон та Росію. Їхні висновки показали, що бобри відігравали набагато важливішу роль у житті давніх європейців, ніж вважалося раніше.

У середньому та пізньому кам'яному віці громади мисливців-збирачів покладалися на бобрів як на джерело існування. Бобри були цінним джерелом м'яса, хутра та речовини під назвою кастореум.

Крім того, кістки та зуби цих тварин використовувалися для виготовлення знарядь праці. Насправді бобри були настільки поширені, що деякі археологічні розкопки в Нідерландах розповідають про їхню велику кількість.

Що відрізняє бобрів від інших тварин, так це їхня дивовижна здатність перетворювати навколишнє середовище. Вони змінюють рівень води у своєму середовищі існування, гарантуючи, що входи до їхніх лігв затоплені, а спальні місця залишаються сухими. Це досягається завдяки майстерному будівництву гребель, що дозволяє їм ефективно контролювати рівень води.

Ця унікальна поведінка має глибокий вплив на екосистему. Риба, водоплавні птахи та певні види рослин процвітають у динамічних ландшафтах, створених бобрами.

"Бобри створюють багато динаміки в лісі, що добре для біорізноманіття. На археологічних пам'ятках з великою кількістю бобрових слідів ми також знаходимо сліди видр, диких кабанів, щук, окунів і коропів. Ці види отримують користь від екосистеми, яку створюють бобри", — пояснює Брусгаард.

Присутність бобрів, схоже, вплинула на те, де ранні люди вирішили оселитися. Людей приваблювали ці "боброві ландшафти" через велику кількість їжі та ресурсів, які вони пропонували.

Археологічні докази у вигляді кісткових решток і бобрових черепів зі слідами людської діяльності свідчать про те, що наші предки покладалися на цих істот для виживання. Бобри були джерелом їжі та матеріалом для виготовлення деревообробних інструментів.

У сучасному контексті бобри тріумфально повернулися до Нідерландів, а їхні популяції зростають. Екологи та менеджери дикої природи вітають їхнє відродження, оскільки бобри позитивно впливають на біорізноманіття.

Однак їхня присутність може також створювати проблеми, особливо для фермерів, які мають справу із затопленими полями.

Дослідження Брусгаард нагадує нам про довгу історію залежності людини від бобрів. "Ми можемо винести важливі уроки з минулого, і всі ми виграємо від здорової екосистеми. Дуже важливо, щоб ми знову навчилися співіснувати з бобрами", — наголошує вона.

По суті, бобри були більше, ніж просто чарівними водними істотами; вони стали екологічними архітекторами, формуючи ландшафт і забезпечуючи життєво важливі ресурси для людей протягом всієї історії.

Оскільки ми спостерігаємо за їхнім відродженням у сьогоденні, важливо цінувати уроки співіснування з природою, які вони дають, і роль, яку вони відіграють у підтримці процвітаючої, різноманітної екосистеми.

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