Вечная стройка. Ученые рассказали, зачем на самом деле бобры строят свои плотины

Также исследователи ответили на вопрос: живут ли грызуны в этих деревянных сооружениях?

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Зачем на самом деле бобры строят свои плотиныКак известно бобры являются неутомимыми строителями. Они постоянно строят плотны, используя для этого как целые деревья, так и их ветки. Для того, чтобы возвести эти деревянные сооружения грызуны используют свои очень крепкие и острые зубы. Для того, чтобы плотины были прочными, грызуны используют траву, камни и грязь. Но зачем они это делают? Для чего бобрам нужны плотины и используют ли они эти конструкции в качестве жилища? На эти вопросы отвечают ученые в статье для издания Live Science.

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По словам ученых, бобры, хотя и являются крупными грызунами с массой тела от 18 до 36 кг, являются очень неуклюжими животными, которые имеют очень короткие ноги. Поэтому бобры могут стать легкой добычей для хищников.

Зачем бобры строят свои плотины?

По словам Криса Джордана из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, бобры строят плотины для того, чтобы оставаться в безопасности и не переживать за то, что они станут чьей-то добычей.

[ + – ] Плотина, построенная бобрами в штате Вайлминг, США Фото: Live Science

"Когда эти крупные грызуны находятся на суше, они, учитывая свою неуклюжесть, очень уязвимы перед хищниками. Они медленно перемещаются, а потому могут стать чьим-то легким обедом. Но когда бобры находятся в воде, то их практически невозможно победить. Эти грызуны являются отличными пловцами, могут надолго задерживать дыхание под водой. Известно, что без воздуха они могут находится в воде от 10 до 15 минут. Бобры стоят плотины, чтобы создать небольшой пруд и в этом пруду они находятся в безопасности", — говорит Эмили Фэйрфакс из Университета штата Калифорния, США.

По словам Джордана, например, в США бобры создают очень глубокие водоемы с помощью плотин, где они прячутся от таких хищников, как пумы, медведи, волки и койоты.

По словам ученых, строительство плотин приводит к затоплению ближайших территорий и таким образом бобры могут безопасно доплыть к своей пище: коре деревьев, листьям и веткам. Но эти грызуны также питаются и некоторыми водными растениями.

"К тому же бобры создают сеть водных каналов за своими плотинами, по которым они не только добираются к пище, но также могут перемещать по этим каналам пищу в свое тайное хранилище. И конечно же таким образом они перемещают деревья для строительства и укрепления плотин", — говорит Джордан.

[ + – ] По словам Криса Джордана из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, бобры строят плотины для того, чтобы оставаться в безопасности и не переживать за то, что они станут чьей-то добычей Фото: Simon Phipps

Живут ли бобры в своих плотинах?

По словам ученых, ответ на этот вопрос является отрицательным: нет, не живут. В качестве жилища бобры используют домики, по форме напоминающие духовку. Грызуны строят эти жилища из палок, травы, мха и грязи либо на территории созданного плотиной водоема, или на его берегу. В этих домах бобры живут семьями, которые в среднем составляют 5 особей.

Что касается бобров, которые живут в Европе и Азии, и которые немного крупнее американских родственников, то эти грызуны делают все то же самое, и строят плотины также для защиты.

По словам ученых, строя плотины бобры помогают не только себе, но и многим другим видам. Благодаря плотинам появляются процветающие водно-болотистые экосистемы живых существ.

"Стоит сказать еще об одном позитивном аспекте создания плотин бобрами. Когда эти сооружения замедляют движение воды, ее часть сохраняется в почве и корни растений могут получить к ней доступ даже во время засухи. А еще бобровые плотины хорошо противостоят лесным пожарам, благодаря чему в этом районе находят убежище многие животные", — говорит Фэйрфакс.

Как уже писал Фокус, бобры грызут тундру со всех сторон, перекраивая Арктику и последствия этого уже видны даже из космоса. Ученые считают, что деятельность этих грызунов полностью меняет ландшафты Аляски.

Также Фокус писал о том, что семейство бобров помогло смягчить последствия изменения климата.