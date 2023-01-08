Вічне будівництво. Вчені розповіли, навіщо насправді бобри будують свої греблі

Також дослідники відповіли на запитання: чи живуть гризуни у цих дерев'яних спорудах

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Навіщо насправді бобри будують свої греблі. Як відомо, бобри є невтомними будівельниками. Вони постійно будують греблі, використовуючи для цього як цілі дерева, так і їхні гілки. Для того, щоб звести ці дерев'яні споруди, гризуни використовують свої дуже міцні та гострі зуби. Для того, щоб греблі були міцними, гризуни використовують траву, каміння та бруд. Але для чого вони це роблять? Навіщо бобрам потрібні греблі і чи використовують вони ці конструкції як житло? На ці запитання відповідають вчені у статті для видання Live Science.

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За словами вчених, бобри, хоч і великі гризуни з масою тіла від 18 до 36 кг, є дуже незграбними тваринами, які мають дуже короткі ноги. Тому бобри можуть стати легкою здобиччю для хижаків.

Навіщо бобри будують свої греблі?

За словами Кріса Джордана з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, бобри будують греблі для того, щоб залишатися в безпеці та не переживати за те, що вони стануть чиєюсь здобиччю.

[ + – ] Гребля, побудована бобрами у штаті Вайлмінг, США Фото: Live Science

"Коли ці великі гризуни перебувають на суші, вони з огляду на свою незграбність дуже вразливі перед хижаками. Вони повільно переміщаються, а тому можуть стати чиїмось легким обідом. Але коли бобри перебувають у воді, то їх практично неможливо перемогти. Ці гризуни є відмінними плавцями, можуть надовго затримувати дихання під водою. Відомо, що без повітря вони можуть перебувати у воді від 10 до 15 хвилин. Бобри будують греблі, щоб створити невеликий струмок і там вони знаходяться в безпеці", — говорить Емілі Фейфракс зі штату Каліфорнія, США.

За словами Джордана, наприклад, у США бобри створюють дуже глибокі водоймища за допомогою гребель, де вони ховаються від таких хижаків, як пуми, ведмеді, вовки та койоти.

За словами вчених, будівництво гребель призводить до затоплення найближчих територій і так бобри можуть безпечно доплисти до своєї їжі: кори дерев, листя та гілок. Але ці гризуни харчуються і деякими водними рослинами.

"До того ж бобри створюють мережу водних каналів за своїми греблями, якими вони не тільки добираються до їжі, але також можуть переміщати цими каналами їжу у своє таємне сховище. І звичайно ж так вони переміщують дерева для будівництва та зміцнення гребель", — каже Джордан.

[ + – ] За словами Кріса Джордана з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, бобри будують греблі для того, щоб залишатися в безпеці та не переживати за те, що вони стануть чиєюсь здобиччю Фото: бобер

Чи живуть бобри у своїх греблях?

За словами вчених, відповідь на це питання є негативною: ні, не живуть. Як житло бобри використовують будиночки, що формою нагадують духовку. Гризуни будують ці житла з палиць, трави, моху та бруду або на території створеної греблею водойми, або на його березі. У цих будинках бобри живуть сім'ями, які в середньому становлять 5 особин.

Що стосується бобрів, які живуть в Європі та Азії, і які трохи більші за американських родичів, то ці гризуни роблять все те саме, і будують греблі також для захисту.

За словами вчених, ладу греблі бобри допомагають не лише собі, а й багатьом іншим видам. Завдяки греблям з'являються квітучі водно-болотні екосистеми живих істот.

"Варто сказати ще про один позитивний аспект створення гребель бобрами. Коли ці споруди уповільнюють рух води, її частина зберігається в грунті і коріння рослин може отримати до неї доступ навіть під час посухи. А ще боброві греблі добре протистоять лісовим пожежам, завдяки чому в цьому районі знаходять притулок багато тварин", — каже Фейрфакс.

Як вже писав Фокус, бобри гризуть тундру з усіх боків, перекроюючи Арктику і наслідки цього вже видно навіть із космосу. Вчені вважають, що діяльність цих гризунів повністю змінює ландшафти Аляски.

Також Фокус писав про те, що сімейство бобрів допомогло пом'якшити наслідки зміни клімату.