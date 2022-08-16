Бобри поспішають на допомогу. Сімейство гризунів допомогло пом'якшити наслідки зміни клімату

Обсяг поверхневих вод — струмків, ставків, водно-болотних угідь — збільшився приблизно в 20 разів.

У верхів'ях річки Скайкоміш у штаті Вашингтон новаторська команда інженерів-будівельників підтримує спокій довкілля. Переселені бобри збільшили запаси води та знизили температуру струмків, що вказує на те, що такі схеми можуть бути ефективним інструментом для пом'якшення деяких наслідків зміни клімату, пише Science News.

Всього через рік після їхнього прибуття новобранці знизили середню температуру води приблизно на 2 градуси за Цельсієм і підняли рівень ґрунтових вод приблизно на 30 сантиметрів, повідомляють дослідники в липневій "Екосфері". Тоді, як дослідники обговорювали боброві греблі як спосіб відновлення струмків і наповнення ґрунтових вод, наслідки масштабного цілеспрямованого переселення були відносно невідомі.

Екогідрологиня з Каліфорнійського державного університету на Нормандських островах в Камарільйо – Емілі Фейрфакс (не брала участь у дослідженні) — каже, що запаси води такі важливі у посушливі періоди, тому що саме вони можуть підтримувати стійкість екосистеми до посух та пожеж.

Річка Скайкоміш тече на західній стороні Каскадних гір Вашингтона. Зміна клімату вже трансформує гідрологію регіону: сніговий покрив зменшується, а снігопад перетворюється на дощ, який швидко стікає. Вода також нагрівається, що є поганою новиною для популяцій лосося, які боряться за виживання в гарячій воді.

Відомо, що бобри теж пораються з гідрологією. Вони будують греблі, ставки та болота, поглиблюючи струмки для своїх нір та будиночків (з підводними входами). Греблі уповільнюють перебіг води, довше утримуючи її вгорі за течією та охолоджуючи її, коли вона тече по землі під ними.

З 2014 по 2016 рік водний еколог Бенджамін Діттбреннер та його колеги переселили 69 бобрів (Castor canadensis) з низовинних районів штату в 13 ділянок вгору за течією в басейні річки Скайкоміш, деякі зі ставками з реліктовими бобрами, а інші недоторкані. Оскільки бобри орієнтовані на сім'ю, команда перемістила цілі клани, щоб збільшити шанси, що вони залишаться місці.

Дослідники також зіставили одинаків із потенційними партнерами, що, схоже, спрацювало добре: "Вони зовсім не були перебірливими", — каже Діттбреннер із Північно-східного університету в Бостоні. Свіжі колоди та обрізки деревини допомогли бобрам облаштуватись у нових районах.

На п'яти ділянках довгобуду бобри збудували 14 гребель. Завдяки цим греблям обсяг поверхневих вод — струмків, ставків, водно-болотних угідь — збільшився приблизно в 20 разів у порівнянні з потоками без нової активності бобрів. Тим часом під землею свердловини на трьох ділянках показали, що після будівництва греблі кількість ґрунтових вод збільшилася більш ніж удвічі, якщо порівняти з накопиченими на поверхні в ставках. Температура струмків нижче гребель знизилася в середньому на 2,3°С, а струмки, яких не торкнулися бобри, прогрілися на 0,8°С. Усі ці зміни відбулися протягом першого року після переселення.

"Ми досягаємо мети відновлення майже миттєво, і це справді здорово", — каже Діттбреннер.

Важливо відзначити, що греблі знизили температуру настільки, що особливо спекотне літо майже повністю вивело струмки з небезпечного для лосося діапазону. "Ці риби також відчувають хвилі тепла у водній системі, і бобри захищають їх від цього", — каже Фейрфакс.

Дослідження також показало, що невеликі неглибокі занедбані ставки з бобрами насправді були теплими струмками, можливо тому, що система охолодження згодом вийшла з ладу. Дослідники кажуть, що використання цих ставків як потенційні місця переселення може бути найефективнішим способом зниження температури. За словами Діттбреннера, коли переселені популяції формуються і розмножуються, молоді бобри, що залишають свої будинки, можуть спочатку шукати ці занедбані місця, оскільки це вимагає менше енергії, ніж починати з нуля.