Бобры спешат на помощь. Семейство грызунов помогло смягчить последствия изменения климата

Объем поверхностных вод — ручьев, прудов, водно-болотных угодий — увеличился примерно в 20 раз.

В верховьях реки Скайкомиш в штате Вашингтон новаторская команда инженеров-строителей поддерживает спокойствие окружающей среды. Переселенные бобры увеличили запасы воды и снизили температуру ручьев, что указывает на то, что такие схемы могут быть эффективным инструментом для смягчения некоторых последствий изменения климата, пишет Science News.

Всего через год после их прибытия новобранцы снизили среднюю температуру воды примерно на 2 градуса по Цельсию и подняли уровень грунтовых вод примерно на 30 сантиметров, сообщают исследователи в июльской "Экосфере". В то время как исследователи обсуждали бобровые плотины как средство восстановления ручьев и наполнения грунтовых вод, последствия масштабного целенаправленного переселения были относительно неизвестны.

Экогидролог из Калифорнийского государственного университета на Нормандских островах в Камарильо – Эмили Фэйрфакс (не участвовавшая в исследовании), говорит, что запасы воды так важны в засушливые периоды, потому что именно они могут поддерживать устойчивость экосистемы к засухам и пожарам.

Река Скайкомиш течет по западной стороне Каскадных гор Вашингтона. Изменение климата уже трансформирует гидрологию региона: снежный покров уменьшается, а снегопад превращается в дождь, который быстро стекает. Вода также нагревается, что является плохой новостью для популяций лосося, которые борются за выживание в горячей воде.

Известно, что бобры тоже возятся с гидрологией. Они строят дамбы, пруды и болота, углубляя ручьи для своих нор и домиков (с подводными входами). Плотины замедляют течение воды, дольше удерживая ее вверх по течению и охлаждая ее, когда она течет по земле под ними.

С 2014 по 2016 год водный эколог Бенджамин Диттбреннер и его коллеги переселили 69 бобров (Castor canadensis) из низменных районов штата в 13 участков вверх по течению в бассейне реки Скайкомиш, некоторые с прудами с реликтовыми бобрами, а другие нетронутыми. Поскольку бобры ориентированы на семью, команда переместила целые кланы, чтобы увеличить шансы на то, что они останутся на месте.

Исследователи также сопоставили одиночек с потенциальными партнерами, что, похоже, сработало хорошо: "Они совсем не были разборчивы", — говорит Диттбреннер из Северо-восточного университета в Бостоне. Свежие бревна и обрезки древесины помогли бобрам обустроиться в новых районах.

На пяти участках долгостроя бобры построили 14 плотин. Благодаря этим плотинам объем поверхностных вод — ручьев, прудов, водно-болотных угодий — увеличился примерно в 20 раз по сравнению с потоками без новой активности бобров. Между тем под землей скважины на трех участках показали, что после строительства плотины количество грунтовых вод увеличилось более чем в два раза по сравнению с накопившимися на поверхности в прудах. Температура ручьев ниже плотин снизилась в среднем на 2,3°С, а ручьи, не затронутые бобровым вмешательством, прогрелись на 0,8°С. Все эти изменения произошли в течение первого года после переселения.

"Мы достигаем цели восстановления почти мгновенно, и это действительно здорово", — говорит Диттбреннер.

Важно отметить, что дамбы снизили температуру настолько, что в особенно жаркое лето почти полностью вывели ручьи из опасного для лосося диапазона. "Эти рыбы также испытывают волны тепла в водной системе, и бобры защищают их от этого", — говорит Фэйрфакс.

Исследование также показало, что небольшие неглубокие заброшенные пруды с бобрами на самом деле были теплыми ручьями, возможно, потому, что система охлаждения со временем вышла из строя. Исследователи говорят, что использование этих прудов в качестве потенциальных мест переселения может быть наиболее эффективным способом снижения температуры. По словам Диттбреннера, когда переселенные популяции формируются и размножаются, молодые бобры, покидающие свои дома, могут сначала искать эти заброшенные места, так как это требует меньше энергии, чем начинать с нуля.