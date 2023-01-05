Бобри гризуть тундру з усіх боків, перекроюючи Арктику: наслідки вже видно навіть із космосу

Учені виявили, що боброві інженерні проєкти повністю перетворюють ландшафти Аляски.

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У міру того, як арктична тундра нагрівається, вздовж її річок і струмків починають проростати деревні рослини, створюючи ідеальні житла для бобрів, пише Science Alert.

Ще в 1980-х роках тут не було й сліду перебування цих тварин, а сьогодні вони розгорнули таку діяльність, що вчені вже порівнюють розростання їхніх "архітектурних проєктів" із "лісовими пожежами". Крім того, дослідники виявили, що бобри настільки перекроїли Арктику, що зміни буквально видно з космосу.

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За словами еколога з Університету Аляски у Фербенксі Кена Тейла, вони з колегами виявили, що бобри вже внесли стільки інженерних "правок" до місцевих ландшафтів, що місцеві навряд чи змогли б отримати у влади дозвіл на подібні роботи.

[ + – ] Зверху фото 1980 р. Внизу — знімок 2019 року, де видно, як боброві греблі перетворили струмок на ланцюг ставків. Фото: Ken Tape et al./Scientific Reports/Worldview satellite

Дослідники відзначають, що це вторгнення пухнастих гризунів викликає в них змішані почуття — з одного боку, боброві ставки створюють пишні оази, які можуть розширити місцеву біорізноманіття, проте з іншого — вони відіграють роль у прискоренні кліматичної кризи й буквально перекроюють Арктику під себе.

У ході дослідження Тейп із колегами вивчили аерофотознімки початку 1950-х років, цікаво, але дослідники не виявили жодної ознаки присутності в арктичній тундрі Аляски бобрів. Перші ознаки появи гризунів з'явилися на знімках 1980 року. Вчені також досліджували супутникові знімки та виявили, що на фото 2000-х і 2010-х років боброві ставки тут збільшилися вдвічі.

[ + – ] Озеро недалеко від Коцебу, що на Алясці, у (зліва направо) 2002, 2012 та 2019 роках

По суті, вчені виявили, що вся західна Аляска сьогодні густо населена бобрами — за даними супутників, всього в Арктиці з'явилося понад 11 тисяч бобрових ставків. Наприклад, місцеві жителі містечка Коцебу зазначають, що ще два десятиліття тому тут не було бобрів, а тепер ці тварини буквально скрізь.

Зазначимо, що це дослідження було опубліковано майже одночасно зі звітом Національного управління океанічних атмосферних досліджень, де йшлося про те, що Арктика дуже швидко піддається змінам клімату.

[ + – ] Боброві ставки створюють теплі місця в тундрі Аляски Фото: Ken Tape

Раніше Тейп досліджував супутникові знімки для пошуку змін у рослинності, проте те, що вони з колегами виявили, надзвичайно здивувало вчених — це було схоже на "удар по екосистемі молотком по голові". Тейп зазначає, що "робота" бобрів на ландшафті, якщо розглядати її з космосу, більше схожа на поширення "лісової пожежі".

Дослідники зазначають, що поки що їм вдалося відповісти лише на два питання — де мешкають бобри та скільки їх там? Проте ще потрібно знайти відповідь на головне питання — як зміниться водний потік, якість води і які ще ефекти боброві ставки створюють на екосистему Арктики загалом.

Учені зазначають, що однією з найскладніших проблем є той факт, що майже 85% території Аляски та близько чверті північної півкулі покриті вічною мерзлотою. Боброві ставки утримують воду й так нагрівають тундру — в результаті вже зараз бобри буквально зігрівають вічну мерзлоту, змушуючи її танути. На жаль, поки що незрозуміло, наскільки саме вони прискорюють процес танення.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід": простягається на 460 км і прискорює танення.