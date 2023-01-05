Бобры грызут тундру со всех сторон, перекраивая Арктику: последствия уже видны даже из космоса

Ученые обнаружили, что бобровые инженерные проекты полностью преображают ландшафты Аляски.

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По мере того, как арктическая тундра нагревается, вдоль ее рек и ручьев начинают прорастать древесные растения, создавая идеальные места обитания для бобров, пишет Science Alert.

Еще в 1980-х годах здесь не было и следа пребывания этих животных, а сегодня они развернули такую деятельность, что ученые уже сравнивают разрастание их "архитектурных проектов" с "лесными пожарами". Более того, исследователи обнаружили, что бобры настолько перекроили Арктику, что эти изменения буквально видны из космоса.

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По словам эколога из Университета Аляски в Фэрбенксе Кена Тейла, они с коллегами обнаружили, что бобры уже внесли столько инженерных "правок" в местные ландшафты, что местные вряд ли бы смогли получить у властей разрешение на подобные работы.

[ + – ] Вверху фото 1980 г. Внизу - снимок 2019 года, где видно, как бобровые плотины превратили ручей в цепочку прудов Фото: Ken Tape et al./Scientific Reports/Worldview satellite

Исследователи отмечают, что данное вторжение пушистых грызунов вызывает у них смешанные чувства — с одной стороны бобровые пруды создают пышные оазисы, которые могут расширить местное биоразнообразие, однако с другой — они играю роль в ускорении климатического кризиса и буквально перекраивают Арктику под себя.

В ходе исследования Тейп с коллегами изучили аэрофотоснимки начала 1950-х годов, любопытно, но исследователи не обнаружили и единого признака присутствия в арктической тундре Аляски бобров. Первые признаки появления грызунов появились на снимках 1980 года. Ученые также исследовали спутниковые снимки и обнаружили, что на фото 2000-х и 2010-х годов бобровые пруды здесь увеличились вдвое.

[ + – ] Озеро недалеко от Коцебу, Аляска, в (слева направо) 2002, 2012 и 2019 годах

По сути ученые обнаружили, что вся западная Аляска сегодня густо населена бобрами — по данным спутников, всего в Арктике появилось более 11 тысяч бобровых прудов. Например, местные жители городка Коцебу отмечают, что еще два десятилетия тому здесь не было бобров, а теперь эти животные буквально повсюду.

Отметим, что данное исследование было опубликовано почти одновременно с отчетом Национального управления океанических атмосферных исследований, в котором говорилось, что Арктика слишком быстро поддается изменениям климата.

[ + – ] Бобровые пруды создают теплые места в тундре Аляски Фото: Ken Tape

Ранее Тейп исследовал спутниковые снимки для поиска изменений в растительности, однако то, что они с коллегами обнаружили чрезвычайно удивило ученых — это буквально было похоже на "удар по экосистеме молотком по голове". Тейп отмечает, что "работа" бобров на ландшафте, если рассматривать ее из космоса, больше походит на распространение "лесного пожара".

Исследователи отмечают, что пока им удалось ответить лишь на два вопроса — где обитают бобры и сколько их там? Однако еще предстоит найти ответ на главный вопрос — как изменится водный поток, качество воды и какие еще эффекты бобровые пруды оказывают на экосистему Арктики в целом.

Ученые отмечают, что одной из наиболее сложных проблем является тот факт, что почти 85% территории Аляски и около четверти северного полушария покрыты вечной мерзлотой. Бобровые пруды удерживают воду и тем самым нагревают тундру — в результате уже сейчас бобры буквально согревают вечную мерзлоту, заставляя ее таять. Увы, пока непонятно насколько именно они ускоряют процесс таяния.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние.