Под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние

Ученым пришлось просверлить ледяной щит, чтобы обнаружить, что под ним находится целая система подводных рек, которые связаны между собой.

Related video

Антарктический ледник все еще остается малоизученным — глубины массивного льда являются трудными местами для изучения и исследования. Однако в последние несколько лет ученым все же удалось нарисовать картину глубинных каналов с водой, которые соединяют подводные озера Антарктиды, пишет New Atlas.

По словам соавтора нового исследования профессора Мартина Зигерта из Имперского колледжа Лондона, два десятилетия назад, когда ученые впервые обнаружили под льдами Антарктиды озера, они считали, что эти водоемы изолированы друг от друга. Новое исследование доказывает, что под ледником спрятаны целые системы, которые связаны между собой обширными речными сетями.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании ученые ученые использовали моделирование гидрологии ледяного щита и аэрофотосъемку, а также просверлили антарктическую глыбу льда, чтобы увидеть узкий поток глубоко в леднике.

Исследование показывает, что река простирается на 460 километров и по сути проходит сквозь весь ледяной щит, впадая в море в определенных местах под плавучим шельфовым ледником. Ученые обнаружили, что этот "трубопровод" подо льдом переносит огромное количество пресной воды через основание ледяного щита под высоким давлением, что может стать проблемой.

[ + – ] Недавно обнаруженная речная система может ускорить таяние антарктического ледяного щита Фото: Dow et al. 2022

По словам другого соавтора исследования доктора Кристин Доу из Университета Ватерлоо, благодаря спутниковым снимкам ученые уже знают какие регионы Антарктиды страдают наиболее и теряют лед. Однако до этого момента исследователи не понимали, почему так происходит. По видимому, новое открытие может стать тем недостающим кусочком пазла.

Исследователи считают, что ранее ученые могли недооценивать скорость таяния системы, потому что в анализе не учитывался обнаруженный ныне "трубопровод" по антарктическим ледяным щитом.

Соавтор исследования доктор Нил Росс из Университета Ньюкасла также добавил, что ранее ученые лишь исследовали края ледяных щитов и их взаимодействие с водами океана, однако никто не брал в внимание целую систему подводных рек ледника. Новые данные позволят ученым лучше понять сам процесс таяния льда, учитывая всю систему — ледяной щит, океан и пресную воду.

Ранее Фокус писал, что антарктический ледник судного дня тает быстрее, чем за последние 5500 лет.