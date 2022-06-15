Антарктический ледник Судного дня тает быстрее, чем за последние 5500 лет
Древние кости показали, как быстро тающие льды подняли береговую линию Антарктиды.
Ледник Туэйтса, который называют также ледником Судного дня, который находится в Антарктиде из-за изменения климата, тает быстрее, чем когда-либо прежде в истории. Это самые быстрые темпы потери льда за последние 5,5 тысяч лет и ученые опасаются в скором времени катастрофического повышения уровня моря, сообщает Live Science.
Новые данные английские ученые получили на основании изучения древних морских отложений вокруг ледника Туэйтса и соседнего с ним ледника Пайн-Айленд. Ученые из Имперского колледжа Лондона смогли проанализировать изменения в высоте береговой линии окружающей ледник, которая обнажилась в результате таяния люда.
В морских отложениях они обнаружили останки костей древних пингвинов и провели радиоуглеродное датирование останков. Чтобы определить возраст древних костей они измерили уровень углерода-14, период полураспада которого составляет 5730 лет.
Ученые обнаружили, что самое старое и самое высокое обнажение поверхности начало формироваться примерно 5500 лет назад. С тех пор и до 1990-х годов таяние льда обнажало береговую линию со скоростью примерно 3,5 миллиметра в год. Но за последние 30 лет скорость обнажение береговой линии резко выросло до 40 мм в год.
"Хотя эти ледники были относительно стабильными в течение последних нескольких тысяч лет, их текущая скорость таяния увеличивается и уже приводит к повышению уровня моря во всем мире", — говорит Дилан Руд из Имперского колледжа Лондона.
Сейчас ученые пытаются выяснить, были ли в истории случаи, когда ледники восстанавливались или же этот процесс уже необратим и ледники уже прошли точку невозврата.
Ледник Туэйтса, как и его сосед ледник Пайн-Айленд, является одни из самых быстро тающих ледников. За последние 40 лет он потерял почти 600 млрд тонн льда. Это привело к повышению глобального уровня моря на 4%.
Эти ледники занимают огромную территорию: площадь ледника Туэйтса — 192 тысячи кв.км, а площадь ледника Пайн-Фйленд – 162 тысячи кв.км. Например, площадь Украины составляет 603,5 тысячи кв.км.
Нижняя часть ледников, которые уходят в море Амундсена, постоянно подвергаются воздействию теплой и соленой воды. Эта вода не только растапливает ледники в том месте, где они уходят в море, но и подтачивает их снизу, благодаря чему откалываются ледяные куски.
По словам ученых, также ледники постепенно покрываются трещинами, которые могут разрастись по всему западно-антарктическому ледяному щиту, и он может разрушиться. Если это произойдет и щит растает, то глобальный уровень моря вырастет примерно на 3,5 метра.
Фокус уже писал о том, что согласно прогнозам, если ледник Туэйтса уйдет в океан, то Нью-Йорк, Шанхай и многие мегаполисы уйдут под воду.