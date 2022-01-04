UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

Нью-Йорк и Шанхай уйдут под воду: обнародованы свежие прогнозы по поводу ледника Судного дня

3810
Антарктида, ледники, таяние ледников
ледник Туэйтса

Если ледник Туэйтса отколется, крупные мегаполисы уйдут под воду. На сегодня его сдерживает только шельф, который может разрушится в течение десяти лет.

Все более вероятно, что ледник Туэйтса в Антарктиде, который еще называют "ледником Судного дня", обрушится в океан, а это повлечет за собой неутешительные последствия. Об этом свидетельствуют последние исследования, пишет Cires.

Так, если Туэйтса отколется и упадет в воду, общий уровень моря поднимется на 65 см. Для сравнения, с 1900 года уровень моря поднялся на 20 см, что повлекло за собой наводнения, загрязнение соленой водой и потерю среды обитания как для людей, так и для других организмов.

Однако беспокойство вызывает то, что если ледник Туэйтса уйдет в океан, это может повлечь за собой цепную реакцию с другими ледниками. Это связано с тем, что ледники Западной Антарктиды считаются уязвимыми для механизма, называемого нестабильностью морского ледяного обрыва. В случае, если другие ледники также упадут в воду, уровень моря поднимется на несколько метров, что приведет к затоплению многих крупных городов мира, включая Шанхай, Нью-Йорк, Майами, Токио и Мумбаи. Прибережные регионы также поглотит вода, в том числе такие островные государства, как Кирибати, Тувалу и Мальдивы.

Ледник Туэйтса размерами такой же, как и Великобритания, считается самым широким ледником в мире. Его сдерживает плавающая платформа льда, называемая ледяным шельфом. Но ученые подтвердили, что этот шельф быстро дестабилизируется. По словам Эрин Петтит, специалиста Университета штата Орегон, восточный ледяной шельф имеет трещины и может разрушиться в течение десяти лет. В таком случае "ледник Судного дня" упадет в океан, что может привести к вышеперечисленным последствиям. Однако, стоит отметить, что не все специалисты верят в пессимистические прогнозы на счет ледника Туэйтса.

Как сообщалось, ледник Туэйтса с 1980-х годов потерял около 595 миллиардов тонн льда, что привело к ежегодному повышению уровня мирового океана на 4%.