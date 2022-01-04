Нью-Йорк и Шанхай уйдут под воду: обнародованы свежие прогнозы по поводу ледника Судного дня

Если ледник Туэйтса отколется, крупные мегаполисы уйдут под воду. На сегодня его сдерживает только шельф, который может разрушится в течение десяти лет.

Все более вероятно, что ледник Туэйтса в Антарктиде, который еще называют "ледником Судного дня", обрушится в океан, а это повлечет за собой неутешительные последствия. Об этом свидетельствуют последние исследования, пишет Cires.

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Так, если Туэйтса отколется и упадет в воду, общий уровень моря поднимется на 65 см. Для сравнения, с 1900 года уровень моря поднялся на 20 см, что повлекло за собой наводнения, загрязнение соленой водой и потерю среды обитания как для людей, так и для других организмов.

Однако беспокойство вызывает то, что если ледник Туэйтса уйдет в океан, это может повлечь за собой цепную реакцию с другими ледниками. Это связано с тем, что ледники Западной Антарктиды считаются уязвимыми для механизма, называемого нестабильностью морского ледяного обрыва. В случае, если другие ледники также упадут в воду, уровень моря поднимется на несколько метров, что приведет к затоплению многих крупных городов мира, включая Шанхай, Нью-Йорк, Майами, Токио и Мумбаи. Прибережные регионы также поглотит вода, в том числе такие островные государства, как Кирибати, Тувалу и Мальдивы.

Ледник Туэйтса размерами такой же, как и Великобритания, считается самым широким ледником в мире. Его сдерживает плавающая платформа льда, называемая ледяным шельфом. Но ученые подтвердили, что этот шельф быстро дестабилизируется. По словам Эрин Петтит, специалиста Университета штата Орегон, восточный ледяной шельф имеет трещины и может разрушиться в течение десяти лет. В таком случае "ледник Судного дня" упадет в океан, что может привести к вышеперечисленным последствиям. Однако, стоит отметить, что не все специалисты верят в пессимистические прогнозы на счет ледника Туэйтса.

Как сообщалось, ледник Туэйтса с 1980-х годов потерял около 595 миллиардов тонн льда, что привело к ежегодному повышению уровня мирового океана на 4%.