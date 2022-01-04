Нью-Йорк і Шанхай підуть під воду: вчені озвучили свіжі прогнози щодо льодовика Судного дня

Якщо льодовик Туейтса відколеться, великі міста підуть під воду. На сьогодні його стримує лише шельф, який може зруйнуватись протягом десяти років.

Усе ймовірніше, що льодовик Туейтса в Антарктиді, який ще називають "льодовиком Судного дня", обрушиться в океан, а це спричинить невтішні наслідки. Про це свідчать останні дослідження, пише Cires.

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Так, якщо Туейтса відколеться та впаде у воду, загальний рівень моря підніметься на 65 см. Для порівняння, з 1900 року рівень моря піднявся на 20 см, що спричинило повені, забруднення солоною водою та втрату довкілля як для людей, так і для інших організмів.

Однак занепокоєння викликає те, що якщо льодовик Туейтса піде в океан, це може спричинити ланцюгову реакцію з іншими льодовиками. Це з тим, що льодовики Західної Антарктиди вважаються вразливими для механізму під назвою нестабільність морського крижаного урвища. Якщо інші льодовики також впадуть у воду, рівень моря підніметься на кілька метрів, що призведе до затоплення багатьох великих міст світу, включаючи Шанхай, Нью-Йорк, Маямі, Токіо та Мумбаї. Прибережні регіони також поглине вода, у тому числі такі острівні держави як Кірібаті, Тувалу та Мальдіви.

Льодовик Туейтса розмірами такий самий, як і Великобританія, вважається найширшим льодовиком у світі. Його стримує плаваюча платформа льоду, звана крижаним шельфом. Але вчені підтвердили, що шельф швидко дестабілізується. За словами Ерін Петтіт, спеціалістки Університету штату Орегон, східний крижаний шельф має тріщини та може зруйнуватися протягом десяти років. У такому разі "льодовик Судного дня" впаде в океан, що може призвести до вищенаведених наслідків. Проте, варто зазначити, що не всі фахівці вірять у песимістичні прогнози щодо льодовика Туейтса.

Як повідомлялося, льодовик Туейтса з 1980-х років втратив близько 595 мільярдів тонн льоду, що призвело до щорічного підвищення рівня світового океану на 4%.