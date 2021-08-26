Біблійний потоп неминучий? Льодовик Судного дня в Антарктиді розтоплює мантія Землі, — вчені

Нове дослідження показало, що один із льодовиків Антарктиди веде невидиму битву проти внутрішньої Землі.

Внутрішнє тепло нашої планети нагріває знизу льодовик Туейтса в Західній Антарктиді, що може привести до його руйнування. Якщо льодовик Туейтса повністю розтане, глобальний рівень океану підніметься приблизно на 65 сантиметрів, що призведе до руйнівних наслідків для жителів прибережних міст по всьому світу, повідомляє space.com.

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Льодовик Туейтса, також відомий як "льодовик Судного дня" з 1980-х років втратив майже 595 мільярдів тонн льоду, що призвело до щорічного підвищення рівня світового океану на 4%. Швидкість танення льоду на льодовику значно збільшилася за останні три десятиліття, почасти через приховані річки відносно теплої морської води, які течуть під поверхнею льодовика, а також через зміну клімату, яка призвела до потепління повітря та океану.

Нове дослідження показує, що потепління океану й атмосфери — не єдині причини танення льодовика Туейтса. Тепло власне Землі також може завдати льодовикам Західної Антарктиди непоправної шкоди.

Учені проаналізували дані геомагнітного поля Західної Антарктиди, щоб створити нові карти геотермального теплового потоку в регіоні, що показують, скільки тепла з надр Землі піднімається вгору.

Тонка кора — причина нагрівання льодовика

Учені з'ясували, що кора під Західною Антарктидою значно тонша, ніж під Східною Антарктидою. На заході товщина становить приблизно від 17 до 25 кілометрів, а на сході — приблизно 40 км. Тому льодовик Туейтса значно більше підпадає під вплив геотермального тепла, ніж льодовики на іншій стороні континенту.

"Наші виміри показують, що там, де товщина земної кори становить всього 17-25 кілометрів, геотермальний тепловий потік може сягати 150 міліватт на квадратний метр під льодовиком Туейтса", — говорить Рікарда Дзіадек, геофізик з Інституту Альфреда Вегенера в Німеччині.

Оскільки Західна Антарктида знаходиться в океанічній западині, кора тут набагато тонша, ніж кора під Східною Антарктидою. Учені давно припускали, що ця порівняно тонка кора повинна поглинати більше тепла від верхньої мантії планети, де середня температура становить 200 градусів за Цельсієм.

Тепер учені вперше вирахували відстань між корою і мантією в різних точках Антарктиди, а також розмір теплового потоку в цих частинах. За словами дослідників, додаткове тепло на заході материка несе справжню загрозу для льодовика Туейтса. Учені кажуть, що через це льодовик тане швидше.

На шляху до катастрофи

Льодовик Туейтса дійсно стане льодовиком Судного дня, якщо весь піде в океан. Тоді глобальний рівень океану підніметься приблизно на 65 сантиметрів, що стане справжньою катастрофою на населення Землі, яке живе на прибережних територіях, кажуть вчені.

Більш того, якби льодовик закупорював край Західно-Антарктичного крижаного щита, як корок у пляшці вина, втрата льоду могла б різко прискоритися в усьому регіоні, що призвело б до безпрецедентного підвищення рівня океану.

Наразі вчені проводять в Антарктиді додаткові дослідження, які дадуть уявлення про те, скільки часу залишилося до краху льодовика Туейтса.