Библейский потоп неизбежен? Ледник Судного дня в Антарктиде растапливает мантия Земли, – ученые

Новое исследование показало, что один из ледников Антарктиды ведет невидимую битву против внутренней Земли.

Внутреннее тепло нашей планеты нагревает снизу ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, что может привести к его разрушению. Если ледник Туэйтса полностью растает, глобальный уровень океана поднимется примерно на 65 сантиметров, что приведет к разрушительным последствиям для жителей прибрежных городов по всему миру, сообщает space.com

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Ледник Туэйтса, также известный как "ледник Судного дня" с 1980-х годов потерял около 595 миллиардов тонн льда, что привело к ежегодному повышению уровня мирового океана на 4%. Скорость таяния льда на леднике значительно увеличилась за последние три десятилетия, отчасти из-за скрытых рек относительно теплой морской воды, которые текут под поверхностью ледника, а также из-за изменения климата, которое привело к потеплению воздуха и океана.

Новое исследование показывает, что потепление океана и атмосферы — не единственные причины таяние ледника Туэйтса. Тепло самой Земли также может нанести ледникам Западной Антарктиды непоправимый урон.

Ученые проанализировали данные геомагнитного поля Западной Антарктиды, чтобы создать новые карты геотермального теплового потока в регионе, показывающие, сколько тепла из недр Земли поднимается вверх.

Тонкая кора — причина нагревания ледника

Ученые обнаружили, что кора под Западной Антарктидой значительно тоньше, чем под Восточной Антарктидой. На западе толщина составляет примерно от 17 до 25 километров, а на востоке — около 40 км. Поэтому ледник Туэйтса значительно больше подвергается влиянию геотермального тепла, чем ледники на другой стороне континента.

"Наши измерения показывают, что там, где толщина земной коры составляет всего 17-25 километров, геотермальный тепловой поток может достигать 150 милливатт на квадратный метр под ледником Туэйтса", — говорит Рикарда Дзиадек, геофизик из Института Альфреда Вегенера в Германии.

Поскольку Западная Антарктида находится в океанической впадине, кора здесь намного тоньше, чем кора под Восточной Антарктидой. Ученые давно предполагали, что эта сравнительно тонкая кора должна поглощать больше тепла от верхней мантии планеты, где средняя температура составляет 200 градусов по Цельсию.

Теперь ученые впервые вычислили расстояние между корой и мантией в различных точках Антарктиды, а также размер теплового потока в этих областях. По словам исследователей, дополнительное тепло на западе материка несет настоящую угрозу для ледника Туэйтса. Ученые говорят, что из-за этого ледник тает быстрее.

На пути к катастрофе

Ледник Туэйтса действительно станет ледником Судного дня, если весь уйдет в океан. Тогда глобальный уровень океана поднимется примерно на 65 сантиметров, что станет настоящей катастрофой на населения Земли, живущего на прибрежных территориях, говорят ученые.

Более того, если бы ледник не закупоривал край Западно-Антарктического ледяного щита, как пробка в бутылке вина, потеря льда могла бы резко ускориться во всем регионе, что привело бы к беспрецедентному повышению уровня океана.

В настоящее время ученые проводят в Антарктиде дополнительные исследования, которые дадут представление о том, сколько времени осталось до краха ледника Туэйтса.