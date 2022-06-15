Антарктичний льодовик Судного дня тане швидше, ніж за останні 5500 років

Стародавні кістки показали, як швидко крижані льоди підняли берегову лінію Антарктиди.

Льодовик Туейтса, який називають також льодовиком Судного дня, який знаходиться в Антарктиді, через зміну клімату тане швидше, ніж будь-коли раніше в історії. Це найшвидші темпи втрати льоду за останні 5,5 тисячі років і вчені побоюються незабаром катастрофічного підвищення рівня моря, повідомляє Live Science.

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Нові дані англійські вчені отримали на підставі вивчення стародавніх морських відкладень навколо льодовика Туейтса та сусіднього з ним льодовика Пайн-Айленд. Вчені з Імперського коледжу Лондона змогли проаналізувати зміни у висоті берегової лінії навколишнього льодовика, що оголилася внаслідок танення люду.

У морських відкладеннях вони виявили останки кісток давніх пінгвінів та провели радіовуглецеве датування останків. Щоб визначити вік стародавніх кісток, вони виміряли рівень вуглецю-14, період напіврозпаду якого становить 5730 років.

Вчені виявили, що найстаріше і найвище відслонення поверхні почало формуватися приблизно 5500 років тому. Відтоді й до 1990-х років танення льоду оголювало берегову лінію зі швидкістю приблизно 3,5 міліметра на рік. Але за останні 30 років швидкість оголення берегової лінії різко зросла до 40 мм на рік.

"Хоча ці льодовики були відносно стабільними протягом останніх кількох тисяч років, їхня поточна швидкість танення збільшується і вже призводить до підвищення рівня моря в усьому світі", — говорить Ділан Руд з Імперського коледжу Лондона.

[ + – ] Льодовик Туейтса, який називають також льодовиком Судного дня та який знаходиться в Антарктиді через зміну клімату, тане швидше, ніж будь-коли раніше в історії. Це найшвидші темпи втрати люду за останні 5,5 тисячі років і вчені побоюються незабаром катастрофічного підвищення рівня моря Фото: wikipedia

Наразі вчені намагаються з'ясувати, чи були в історії випадки, коли льодовики відновлювалися чи цей процес вже незворотний і льодовики вже пройшли точку неповернення.

Льодовик Туейтса, як і його сусід льодовик Пайн-Айленд, є одні з найшвидших з танення льодовиків. За останні 40 років він втратив майже 600 млрд тонн льоду. Це спричинило підвищення глобального рівня моря на 4%.

Ці льодовики займають величезну територію: площа льодовика Туейтса — 192 тисяч кв.км, а площа льодовика Пайн-Фйленд — 162 тисяч кв.км. Наприклад, площа України становить 603,5 тисячі кв.км.

Нижня частина льодовиків, що йдуть у море Амундсена, постійно піддаються впливу теплої та солоної води. Ця вода не тільки розтоплює льодовики в тому місці, де вони йдуть у море, але й підточує їх знизу, завдяки чому відколюються крижані шматки.

За словами вчених, також льодовики поступово покриваються тріщинами, які можуть розростись по всьому західно-антарктичному крижаному щиту, і він може зруйнуватися. Якщо це станеться і щит розтане, глобальний рівень моря зросте приблизно на 3,5 метра.

Фокус вже писав про те, що згідно з прогнозами, якщо льодовик Туейтса піде в океан, то Нью-Йорк, Шанхай і багато мегаполісів підуть під воду.