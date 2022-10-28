Під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід": простягається на 460 км і прискорює танення

Вченим довелося просвердлити крижаний щит, щоб виявити, що під ним знаходиться ціла система підводних річок, пов'язаних між собою.

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Антарктичний льодовик все ще залишається маловивченим — глибини масивного льоду є важкими місцями для вивчення та дослідження. Проте в останні кілька років ученим все ж таки вдалося намалювати картину глибинних каналів з водою, які з'єднують підводні озера Антарктиди, пише New Atlas.

За словами співавтора нового дослідження професора Мартіна Зігерта з Імперського коледжу Лондона, два десятиліття тому, коли вчені вперше виявили під льодами Антарктиди озера, вони вважали, що ці водойми ізольовані одне від одного. Нове дослідження доводить, що під льодовиком заховані цілі системи, пов'язані між собою великими річковими мережами.

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У новому дослідженні вчені використали моделювання гідрології крижаного щита та аерофотозйомку, а також просвердлили антарктичну брилу льоду, щоб побачити вузький потік глибоко в льодовику.

Дослідження показує, що річка тягнеться на 460 кілометрів і по суті проходить крізь увесь крижаний щит, впадаючи в море у певних місцях під плавучим льодовиком. Вчені виявили, що цей "трубопровід" під льодом переносить величезну кількість прісної води через основу крижаного щита під високим тиском, що може стати проблемою.

[ + – ] Нещодавно виявлена річкова система може прискорити танення антарктичного крижаного щита Фото: система рек

За словами іншої співавторки дослідження докторки Крістін Доу з Університету Ватерлоо, завдяки супутниковим знімкам вчені вже знають які регіони Антарктиди найбільше страждають і втрачають лід. Проте досі дослідники не розуміли, чому так відбувається. Мабуть, нове відкриття може стати тим потрібним шматочком пазла.

Дослідники вважають, що раніше вчені могли недооцінювати швидкість танення системи, тому що в аналізі не враховувався виявлений нині "трубопровід" через антарктичний крижаний щит.

Співавтор дослідження доктор Ніл Росс з Університету Ньюкасла також додав, що раніше вчені лише досліджували краї крижаних щитів та їхню взаємодію з водами океану, проте ніхто не брав до уваги цілу систему підводних рік льодовика. Нові дані дозволять вченим краще зрозуміти сам процес танення льоду з огляду на всю систему — крижаний щит, океан та прісну воду.

Раніше Фокус писав, що антарктичний льодовик судного дня тане швидше, ніж за останні 5500 років.