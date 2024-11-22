Затопило майже на метр: зграї бобрів "тероризують" село в Шотландії, а влада мовчить (фото)

Бобри зникли в Шотландії 400 років тому, але потім з'явились знов завдяки природоохоронній організації. Протягом 15 років вони збудували греблю, яка почала шкодити оточенню.

Мешканець провінційного села в окрузі Пертшир в Шотландії та його сусіди не можуть впоратись з бобрами, які перегородили водойму і вода пішла на садки та двори. Влада нічим не допомогла людям, тим часом тварини з'явились у цій місцевості саме завдяки місцевій адміністрації. Про деталі інциденту розповіли на порталі Daily Mail.

На порталі розповіли історію 84-річного фермера Джека Блера, сад і подвір'я якого залила вода через нашестя бобрів. Журналісти пояснили, що захисники природи навмисно розвели тварин у цій місцевості. Однак тепер, коли селяни страждають від підтоплення, суттєвої допомоги так і не надійшло. На фото, знятих у селі, бачимо Джека, який стоїть у високих чоботях, а вода доходить ледь не до колін.

Історія про бобрів — фермер та його ділянка, затоплена через тварин Фото: Daily Mail

Як з'ясувалось, бобри в Шотландії вимерли у 16 столітті, але популяцію вирішили відродити. З цією метою тварин навмисно оселили у Пертширі, починаючи з 2009 року. Протягом 15 років вони збудували дамбу на річці Дейч Берн і в результаті розливу води підтопило подвір'я Блера, ідеться у статті. Орієнтовне підтоплення — до одного метра, написали журналісти.

Історія про бобрів — сад, затоплений через тварин Фото: Daily Mail

Чоловік звертався до органів місцевої влади, пояснили журналісти. В окрузі йому сказали, що він сам повинен захистити свою землю від підтоплення і це є його прямим обов'язком як власника. З іншого боку, організація NatureScot, яка відповідальна за розведення тварин, заявила, що дамбу зруйнувати не можна, оскільки бобри перебувають під охороною. Водночас Джек не має право самостійно зруйнувати споруду, оскільки вона розміщена не на його землі.

На фото, опублікованих виданням, видно греблю та бобрів, які пливуть річкою, не боячись людей. Фермер показав журналістам, що берег річки затопило, вода зруйнувала 25 футів саду і йде все вище, а тварини, до всього, гризуть стовбури. Крім того, коли почнуться морози, вологість завдасть додаткової шкоди деревам, які він власноручно висадив багато років тому, сказав Джек.

Історія про бобрів — повалені дерева і дамба Фото: Daily Mail Історія про бобрів — як виглядає тварина Фото: Daily Mail

Зазначимо, раніше Фокус розповідав інші історії про бобрів. Наприклад, науковець зі США Кріс Джордан пояснив, навіщо ці тварини постійно гризуть дерева та будують дамби. Згідно з висновками Джордана, так вони захищаються від хижаків, оскільки є досить незграбними й не можуть врятуватись під час нападу.

Нагадуємо, видання Phys.org розповіло, як сусідство з бобрами допомогло вижити людям у кам'яному віці.