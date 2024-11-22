Квитки від 20 тисяч гривень: в Британії почне курсувати різдвяний потяг (фото)

У вартість квитка входить не тільки обід із семи страв із шампанським, а й фокусник та музиканти.

У Великій Британії Різдво можна починати святкувати вже з кінця листопада — саме в цей час із різних пунктів відправлення країни до Глазго та Единбурга (Шотландія) буде курсувати потяг Northern Belle у стилі Pullman 1930-х років. Пасажири зможуть потішити себе розкішною подорожжю, пише Mirror.

Поки один із найрозкішніших потягів світу буде їхати зі швидкістю 70 миль на годину, пасажири зможуть насолоджуватись розкішшю та краєвидами Великої Британії. На гурманів буде очікувати розкішний різдвяний обід із семи страв, зокрема млинці з ікрою, вишукані сири, шампанське та вино. Розважальну програму на борту забезпечать місцеві музиканти, а крапельку чарівності додасть фокусник, який показуватиме свої трюки, переміщаючись між вагонами. Бронювання місця на цьому ексклюзивному рейсі обійдеться в кругленьку суму — 395 фунтів стерлінгів.

"Ми навіть стелимо червону килимову доріжку на платформі вокзалу, перш ніж вони увійдуть у вагон і отримають свій перший келих шампанського… Нам подобається думати, що Northern Belle повертає нас у золоті дні залізничних подорожей, в епоху, коли ніщо не було надто добрим для розпещених пасажирів", — прокоментував запровадження такого потягу представник Northern Belle.

Northern Belle — це розкішний поїзд, який здійснює денні та уїкенд-подорожі Великою Британією з безлічі різних пунктів відправлення. Його називають одним із найкращих поїздів світу — у його складі є вагони, які колись були частиною Королівського поїзда.

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