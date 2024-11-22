Билеты от 20 тысяч гривен: в Британии начнет курсировать рождественский поезд (фото)

В стоимость билета входит не только обед из семи блюд с шампанским, но и фокусник и музыканты.

В Великобритании Рождество можно начинать праздновать уже с конца ноября — именно в это время из разных пунктов отправления страны в Глазго и Эдинбург (Шотландия) будет курсировать поезд Northern Belle в стиле Pullman 1930-х годов. Пассажиры смогут порадовать себя роскошным путешествием, пишет Mirror.

Пока один из самых роскошных поездов мира будет ехать со скоростью 70 миль в час, пассажиры смогут наслаждаться роскошью и видом на местность Великобритании. Гурманов будет ожидать роскошный рождественский обед из семи блюд, включая блины с икрой, изысканные сыры, шампанское и вино. Развлекательную программу на борту обеспечат местные музыканты, а капельку волшебства добавит фокусник, который будет показывать свои трюки, перемещаясь между вагонами. Бронирование места на этом эксклюзивном рейсе обойдется в кругленькую сумму — 395 фунтов стерлингов.

"Мы даже стелим красную ковровую дорожку на платформе вокзала, прежде чем они войдут в вагон и получат свой первый бокал шампанского... Нам нравится думать, что Northern Belle возвращает нас в золотые дни железнодорожных путешествий, в эпоху, когда ничто не было слишком хорошим для избалованных пассажиров", — прокомментировал введение такого поезда представитель Northern Belle.

Northern Belle — это роскошный поезд, который совершает дневные и уикенд-путешествия по Великобритании из множества различных пунктов отправления. Его называют одним из лучших поездов мира — в его составе есть вагоны, которые когда-то были частью Королевского поезда.

Напомним, что пока что в Великобритании массово скупают бункеры времен Холодной войны. Их цена уже выросла втрое.