Тень ядерного удара: в Британии массово скупают бункеры времен Холодной войны

Бункеры в Британии выросли в цене в три раза, а убежища от радиоактивных осадков распродаются на eBay на фоне угрозы Третьей мировой войны.

В то время как Россия угрожает Западу ядерным апокалипсисом, страны по всему миру готовятся к Третьей мировой войне и катастрофическим разрушениям. Поскольку российский президент Владимир Путин официально снизил порог, необходимый для рассмотрения Москвой возможности нанесения ядерного удара, европейские страны ожидают полномасштабную войну на континенте. И британцы, которые уже переживали разрушительные бомбардировки во время Второй мировой войны, проводят очень серьезную подготовку к Третьей мировой войне. Об этом пишет Daily Mail.

Британец переделал бункер в "мужскую берлогу"

Полые ракушки-убежища, которые можно закопать в собственном саду, продаются на eBay почти за 10 000 фунтов стерлингов.

Королевские наблюдательные пункты, предназначенные для защиты наблюдателей на глубине 5 метров под поверхностью, раскупаются по ценам, значительно превышающим запрашиваемую цену.

А теперь специализированные компании даже предлагают построить полностью готовые сборные конструкции, заявляя, что столкнулись с огромным ростом числа запросов после начала войны в Украине.

Насколько надежны бункеры времен Холодной войны

Более 1500 постов ядерного мониторинга, многие из которых были выведены из эксплуатации военными, остаются скрытыми после того, как они были постепенно распроданы по мере снижения напряженности между Западом и СССР.

Стандартная конструкция, построенная на глубине 5 метров под землей, включает в себя туалет и комнату наблюдения. С июля на аукционах SDL было продано три экземпляра, и каждая из них значительно превысила предполагаемую стоимость.

Так, недавно отремонтированный бункер в Камбрии был куплен за 48 000 фунтов стерлингов, хотя его начальная цена составляла всего 15 000 фунтов стерлингов. Покупателей, возможно, привлекла реконструкция небольшого подземного объекта недвижимости, который имел собственный участок земли, охраняемую парковку вне дороги, работающий стационарный телефон и возможность установки широкополосного интернета.

Еще один бункер в Амершаме, который может похвастаться уютной обстановкой, в сентябре был продан за £36 000.

Бункер наблюдателей, выставленный на продажу Фото: SDL Property Auctions Бункер наблюдателей, выставленный на продажу Фото: SDL Property Auctions

А бункеры, построенные для защиты основного персонала, все еще ждут по всей стране, готовые к следующей угрозе.

Подземный бункер в Реппсе-Бэствике, недалеко от Грейт-Ярмута, Норфолк, в котором нет ни водопровода, ни электричества, также будет выставлен на аукцион в следующем месяце. Он предусматривает "защитное, но крайне ограниченное размещение трех наблюдателей в случае ядерной атаки" и, как ожидается, будет продан за 10 000-20 000 фунтов стерлингов.

Также на продажу выставлен 15-футовый подземный ядерный бункер в Понтефракте, Западный Йоркшир, который нынешний владелец Джон Грейвс превратил в "необычное" пространство.

Бункер наблюдателей, который можно купить Фото: Yorkshire Live

Теперь там есть кровати, место для записи музыки, и это удобное место для отдыха от "внешнего шума".

37-летний бизнесмен и отец троих детей Грейвс сказал, что получил море удовольствия от преобразования бывшего здания Королевского корпуса наблюдателей, но выставил его на аукцион, так как планирует переехать с семьей в Дубай.

Бункер наблюдателей, который можно купить Фото: Yorkshire Live

Еще одно строение в Бакстоне, Дербишир, было продано в сентябре за 36 000 фунтов стерлингов, что превысило ориентировочную цену в 15 000-20 000 фунтов стерлингов.

Несмотря на то, что подземное логово полностью оборудовано для спасения жизней людей в случае аварии, в нем нет туалета, но зато есть гигантская картина ядерного взрыва на одной из стен, бархатные шторы, дровяная печь и место для двуспальной кровати.

Аукционист Джим Демитриу из SDL, который продал несколько объектов недвижимости, говорит, что к нему проявляют повышенный интерес любители истории, желающие сохранить послевоенную Британию.

Однако Расс Маклин, основавший Unique Property Bulletin в 1987 году, заявил, что его компания была вынуждена прекратить рекламу бункеров после того, как за последние 20 лет помогла продать 14 подземных убежищ.

Ранее он заявлял, что за первые шесть месяцев войны в Украине группа получила более 3300 звонков, электронных писем и текстовых сообщений от британцев, напуганных возможными действиями Путина.

Но теперь он опасается, что продажа бункеров — это использование страха людей, и отказался продавать два.

Он сказал: "Я знаю, что мы отказались от двух. Раньше мы с радостью их представляли, сейчас не очень. Сейчас это кажется неправильным — это почти что использование беспокойства людей. Сейчас наблюдается рост числа людей, которые интересуются или хотят узнать больше. Мне не нравятся эти бункеры. Это как залезть в могилу досрочно! Я испытывал сочувствие к ребятам, которые были там по долгу службы, трое в комнате. Это было страшно — думать, что ты там внизу, а твоя семья медленно готовится в микроволновке Горбачева".

Новые бункеры не менее надежны

Но британцам не обязательно прятаться в старых бункерах, поскольку ряд компаний предлагают возможность строительства подземных убежищ, способных выдержать ядерный взрыв.

Компания Burrowed, специализирующаяся на подземных сооружениях, спроектированных так, чтобы гармонично вписываться в окружающую среду, занялась созданием сборных подземных бункеров.

От "домиков хоббитов" компания перешла к постройке бункеров

С выбором размеров и роскошных опций, ценовые варианты варьируются от £84,000 до £143,000 за 16-метровую модель, вмещающую до восьми человек. Диаметр каждого размера составляет три метра. Но если вы умеете все делать своими руками, то цена может составить всего 19 500 фунтов стерлингов.

Они только что получили заказ на свой первый бункер, который также будет использоваться как подземная диджейская студия, чтобы в полной мере использовать пространство.

Мэтт Райт, директор компании, рассказал: "Мы получаем много запросов. Мы всегда занимались строительством подземных сооружений, но их часто использовали для размещения туристов. Но теперь люди хотят бункеры, учитывая то, что происходит в Украине. У нас были тысячи запросов. Сначала мы получили пару запросов, затем мы провели некоторые разработки и исследования продукта, а затем фактически представили их как продукт. С тех пор на нашем веб-сайте происходит завал. Удивительно, как много запросов поступает — по несколько в день, только по поводу бункеров".

В бункерах Burrowed используется конструкция водопропускной трубы, которая использует прочность земли в качестве основной защиты.

Специалисты по подвалам Subterranean Spaces UK также предлагают возможность создания ядерных бункеров под домами своих клиентов, которые также защищают от радиоактивного мусора или "радиоактивных осадков".

Они включают в себя взрывобезопасные двери для доступа в убежище и экранирование для защиты от воздействия гамма-излучения. Также имеются внутренние системы охлаждения воздуха и септик для санитарии.

Для тех, кто не ищет новый бункер, на eBay также есть варианты, поскольку британцы распродают свои старые убежища.

В настоящее время один из них продается за 9 250 фунтов стерлингов на сайте подержанных вещей и описывается как "Подземный бункер, металлическое убежище времен Третьей мировой войны, ядерная бомба, продовольственный склад".

Бункер, который можно купить на eBay Фото: Ebay

На фотографиях видно, как огромный металлический контейнер поднимают над садовой оградой с помощью грузовика. В комплект также входит лестница, ведущая на поверхность.

Продавец также описал его как "мужскую берлогу, паб, бар, мужскую комнату, убежище и сарай". Заинтересованным покупателям придется забрать его лично в Хоршаме, недалеко от Брайтона.

Бункер, который можно купить на eBay Фото: Ebay

Напомним, ранее британские журналисты хладнокровно предположили, что будет происходить, если Москва ударит ядерной ракетой по Лондону, — по Трафальгарской площади, как предлагают российские пропагандисты.

Также Фокус писал о том, как миллиардеры по всему миру готовятся к апокалипсису. Они строят тайные убежища и окружают их рвами с жидкостью, которую можно воспламенить, если к ним попытается кто-то прорваться.