Подробный сценарий: журналисты предположили, что будет, если Путин сбросит ядерную бомбу на Лондон

На этой неделе Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара по Западу, в ходе которых баллистические и крылатые ракеты были развернуты с суши и моря.

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С момента полнометражного вторжения в Украину в 2022 году, президент РФ Владимир Путин постоянно угрожает применить ядерное оружие, а росСМИ даже наглядно демонстрируют, как Россия бомбит США и Европу. В недавнем видеообращении к своим генералам Путин заявил, что ядерный арсенал его страны — крупнейший в мире — будет использован только в "крайнем случае". Но журналисты Daily Mail лицом к лицу встретились с призраком ядерной войны и попытались понять, как будет выглядеть ядерный удар по Лондону.

Они предположили, что это будет январь 2025 года. И почасово расписали действия глав государств, военных и простых жителей, большинство из которых погибнут. Сценарий применим к любому крупному городу в мире.

Ядерный удар: пошаговый сценарий

7.30 утра: из своего ядерного бункера в глубине Кремля, или в любом другом бункере Владимир Путин отдает приказ. В 1000 км к северу от Москвы инженеры, работающие на площадке 16 — ядерном объекте космодрома Плесецк — вступают в действие. Им потребуется ровно 30 минут с момента получения приказа до запуска ядерной боеголовки.

Запуск российской ракеты "Ярс" Фото: ТАСС

7.40 утра: спутники НАТО фиксируют всплеск активности на базе Плесецк. Государства-члены приведены в состояние повышенной готовности.

7.50 утра: вооруженные силы и Министерство обороны Великобритании срочно пытаются связаться со своими российскими коллегами – но их звонки остаются без ответа. Что-то идет не так.

8 утра: запускается межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Ярс", оснащенная ядерной боеголовкой, с дальностью полета 12 000 км, которая взлетает в небо. Бортовая навигационная система — с точностью до метра — настроена на Трафальгарскую площадь в Лондоне. Гиперзвуковое оружие летит со скоростью более 14 000 км в час. Его невозможно остановить.

Стратегический ракетный комплекс "Ярс" Фото: ТАСС

8.01 утра: в Лондоне вагоны метро переполнены, а дороги забиты в час пик. Никто из пассажиров не подозревает, что всего за пять минут большая часть столицы Великобритании будет уничтожена.

8.02 утра: системы раннего оповещения НАТО, размещенные в странах Балтии, обнаруживают присутствие неопознанного летающего объекта, летящего в сторону Великобритании. По спутниковым телефонам через защищенную линию, зарезервированную для этого сценария, правительства предупреждаются о надвигающейся атаке.

8.03: НАТО повышает уровень угрозы Великобритании с до "вероятного", а Министерство обороны Великобритании ограничивает доступ к "базовым приемопередающим станциям", не позволяя местным мобильным телефонам отправлять сообщения.

8.04: Министерство внутренних дел отправляет сигнал на все устройства с SIM-картой в Великобритании, предупреждая о надвигающейся угрозе: "УГРОЗА БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ. ИЩИТЕ УБЕЖИЩЕ". Система ПВО Великобритании Sky Sabre бессильна защитить Лондон. Ее "Common Anti-Air Modular Missiles" летят со скоростью 3700 км в час, но эффективны только против истребителей, беспилотников и некоторых ракет с лазерным наведением.

Считается, что даже самая эффективная в мире система противоракетной обороны, американская "Наземная система обороны на среднем участке траектории", еще более чем через десятилетие не сможет обеспечить настоящую надежность перед МБР.

8.05 утра: город охватывает смятение. Лондонцы гадают, куда летит ракета и должны ли они — или могут — бежать. Некоторые уверены, что сообщение — ошибка. Премьер-министра вместе с его ближайшими советниками и ближайшей семьей эвакуируют из его личного кабинета в доме № 10 и доставляют в ядерное убежище под Уайтхоллом, известное как Пиндар. Построенный во время Холодной войны, бункер получил свое название от единственного дома, оставшегося целым, когда Александр Македонский разрушил город Фивы в 335 году до нашей эры.

8.06 утра: все радио- и телепередачи прекращаются, а станции вместо этого передают записанное предупреждение о необходимости укрыться. Смятение сменяется паникой. Десятки тысяч лондонцев спешат укрыться на станциях метро. Первые смерти происходят, когда дети и старики оказываются раздавленными в давке.

Другие стоят на открытом пространстве, с благоговением глядя на яркую точку, появившуюся в небе на востоке.

8.08 утра: удар. Боеголовка взрывается на Трафальгарской площади. Ее мощность составляет 800 килотонн, что эквивалентно 800 000 тонн тротила и более чем в 50 раз превышает мощность бомбы "Малыш", сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Огромная белая вспышка, ярче Солнца, взрывается над Вест-Эндом. Ее можно увидеть за сотни километров, на севере до Эдинбурга и на юге до Парижа.

Ядерный удар по Лондону Фото: Paramount Pictures

Любой, кто находится в пределах M25, испытывает кратковременную слепоту. Для многих это продлится всего несколько часов. Другие будут ослеплены на всю жизнь, так как "атомная вспышка" прожгла их сетчатку. Те, кто носит очки, испытывают невообразимую боль, поскольку линзы усиливают вспышку. Менее чем через две секунды происходит вторая вспышка, когда свет, попавший в зону ударной волны взрыва, вырывается наружу.

В течение десяти секунд огненный шар диаметром в милю разлетается во всех направлениях. При температуре в несколько тысяч градусов по Цельсию — выше, чем поверхность Солнца — он испаряет все на своем пути.

Колонна Нельсона, четыре льва у ее основания и церковь Святого Мартина исчезли за миллисекунду. На их месте кратер размером 180 метров в поперечнике и 45 метров в глубину, словно врата в ад, простирается между тем местом, где когда-то стояли Национальная галерея и Арка Адмиралтейства.

Здание парламента, London Eye и половина Мейфэра просто перестают существовать – превращаются в пыль и смог. Люди исчезают десятками тысяч. Ударная волна, неудержимый таран сжатого воздуха, движущийся со скоростью почти 1200 км в час, быстрее скорости звука — проносится через Лондон. У любого в радиусе 11 км, кто не был немедленно убит, лопнут барабанные перепонки.

8.09 утра: через минуту после удара "Радиус сильного взрыва" простирается на 2 км от Ground Zero. В этом радиусе погибло 100 процентов. Даже здания из железобетона разрушены.

Так называемый "умеренный радиус взрыва" простирается на 5 км от Трафальгарской площади до Кенсингтона, Кэмдена и Уайтчепела. В этой зоне обрушилось большинство жилых зданий; в тех, что остались стоять, вспыхивают тысячи пожаров.

Радиус "Светового взрыва" простирается на 12 км до Уимблдона. Окна разбились, пронзив некоторых из тех, кто выглядывал, чтобы рассмотреть таинственную яркую вспышку.

8.10 утра: пожары бушуют по всей столице. Полмиллиона лондонцев погибли.

8.11 утра: в состоянии шока премьер-министр размышляет из Пиндара, стоит ли наносить ответный удар по России, зная, что ответный удар будет означать верную смерть для бесчисленных миллионов, но не сделать этого было бы невыполнением его долга. Линии связи с Вашингтоном обрываются. Министр обороны открывает бутылку односолодового виски, хранящуюся в бункере.

8.12 утра: в Северной Атлантике одна из четырех британских атомных подводных лодок Trident находится на полпути к девятимесячному патрулированию. Командир получает сообщение, предупреждающее его команду об ударе по Лондону. Они пытаются связаться с Даунинг-стрит по зарезервированной радиочастоте. Ответа нет.

8.13 утра: электромагнитные импульсы (ЭМИ), испускаемые взрывом, вызывают скачки напряжения, разрушая компоненты в электрических устройствах. Пока живые пытаются связаться с близкими, мобильные телефоны отключаются.

В СССР паровозы сохранялись на случай, если ядерная атака приведет к отключению электричества в железнодорожной сети. В Великобритании такой защиты нет, что означает, что все железнодорожные перевозки в Лондон и из Лондона прекратились. Дороги забиты. Электромобили в радиусе 15 миль не заводятся: электромагнитный импульс сделал их бесполезными.

8.15 утра: главные больницы Лондона были разрушены. Ближайшие работающие больницы в Танбридже, Кроули и Лутоне приведены в состояние повышенной готовности и начинают готовиться к наплыву пациентов.

8.20 утра: на столицу начинает падать радиоактивный мусор. Осадки, состоящие из перемещенной земли, строительных материалов и даже испарившейся человеческой плоти, смертельно радиоактивны и представляют собой серьезную биологическую опасность. Они будут падать по крайней мере 24 часа. Любой, кто выйдет на улицу, невольно вдохнет микроскопический плутоний, расплавляющий тело изнутри.

Через тридцать минут после воздействия у лондонцев в Ричмонде и Уэмбли начинается рвота, за которой следует взрывная диарея и потеря сознания. Мучительная смерть наступает через несколько часов.

8.30 утра: облако радиоактивных осадков движется на северо-восток по ветру; оно достигнет Нориджа, прежде чем все, что останется, осядет в Северном море. Любой, кто окажется снаружи в Восточной Англии, вдохнет осадки. В течение следующих месяцев они будут страдать от потери веса, внутреннего кровотечения и выпадения волос. У многих разовьются смертельные виды рака.

Радиус ядерного взрыва Фото: Скриншот

8.35 утра: Лондон — зона смерти. Все, кто еще жив на поверхности в радиусе 3 км от места удара, получили мучительные ожоги третьей степени кожи. Радиационное отравление, скорее всего, убьет их в течение нескольких часов. В подземной сети начался хаос. Большинство входов завалены падающими обломками и щебнем.

8.45 утра: свет погас, и в темноте начинается паника. Температура растет среди плотно сбитых тел, и без воды некоторые пожилые люди начинают терять сознание, присоединяясь к тем, кто уже был растоптан на полу и платформах поезда или упал на рельсы.

8.50 утра: премьер-министр приказывает армии перекрыть все пути въезда и выезда из столицы, превратив М25 в периметральное ограждение, чтобы предотвратить распространение радиоактивных людей и материалов. Военнослужащим выдаются маски класса P2 и таблетки йода. Премьер-министр отдает приказ "стрелять на поражение" по любому, кто попытается пересечь периметр.

9 утра: через час после взрыва. Ядерный бункер BBC Wood Norton в Вустершире, имеющий доступ к сверхвысокочастотным спутникам, начинает передачу. Сообщение простое по всей Великобритании: "Заходите. Оставайтесь. Настраивайтесь".

9.15: поскольку "кризисное управление" уже действует, премьер-министр инициирует вторую часть правительственного "протокола реагирования на чрезвычайные ситуации" уровня 3 "Катастрофическая чрезвычайная ситуация": управление последствиями. Резервисты и полицейские начинают координировать спасательные работы для тех, кто оказался в ловушке в городе. Первым шагом станет установка палаток, где лондонцы смогут очиститься от радиоактивных частиц перед эвакуацией.

9.30 утра: из бункера Вуд-Нортон BBC транслирует старые записи, включая Веру Линн, пытаясь поднять боевой дух. Трансляции прерываются каждые 30 секунд командой: "Входите. Оставайтесь. Настраивайтесь".

10 утра: через два часа после взрыва. Три четверти миллиона британцев погибли. Более двух миллионов получили серьезные ранения. Подавляющее большинство никогда не получит необходимую им неотложную помощь. Приоритетом правительства является предотвращение распространения радиоактивных осадков. Лондон — мавзолей.

10.15 утра: После более чем двух часов попыток связаться с премьер-министром, Trident не получил ответа. Командир спокойно подходит к запертой консоли в углу командного пункта и вводит код. Он забирает "письмо последней инстанции" и открывает его. Внутри находится простое рукописное сообщение. "Если Британия подвергнется нападению, а премьер-министра не сможет обнаружить эта подлодка Trident, я разрешаю ответный удар". Под ним стоит подпись премьер-министра. Подводников вызывают на боевые посты. Многие считают, что это очередная тренировка. Но оказавшись на месте, 132 человека из команды понимают, что это всерьез. Командир берет в руки оранжевый спусковой крючок, смоделированный по образцу рукоятки пистолета Кольт. Он кивает своей команде, закрывает глаза и нажимает на спусковой крючок.

Ядерный взрыв Фото: Pinterest

11 утра: Связь с Вашингтоном установлена ​​по спутниковому телефону. Премьер-министр, зная, что получит согласие президента США, применяет статью 5 Североатлантического договора. Америка начинает собственную атаку на Россию из Южно-Китайского моря, нанося удары по стратегическим целям и местам запуска ядерных ракет. Россия не отвечает дальнейшими ядерными ударами.

Понедельник, 3 февраля 2025 г.

8.00 утра: прошло ровно две недели с тех пор, как ядерная бомба ударила по Лондону. В столице царит мертвая тишина, за исключением осторожных шагов сотен солдат в защитных костюмах Прошло три дня с тех пор, как армейские сотрудники впервые вошли в столицу, чтобы найти выживших. За это время ни один человек в радиусе мили от Ground Zero не был найден живым. Подавляющее большинство испарилось при ударе. Еще сотни тысяч погибли в день взрыва от радиационного отравления.

08.15: В одной из 50 больниц "Найтингейл", созданных в округах для размещения выживших, врачи продолжают лечить пациентов с ужасными ожогами и травмами, изменившими их жизнь. В радиусе действия радиации бомбы оказались до двух миллионов человек, и у многих из них в результате разовьются смертельные формы рака.

Ученые расходятся во мнениях о том, когда Лондон снова станет пригодным для жизни – если вообще станет. Но одно можно сказать наверняка: этот некогда великий город, основанный римлянами два тысячелетия назад, теперь представляет собой не более чем ужасный памятник самому темному дню в истории человечества.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученые подсчитали, сколько ядерных бомб было взорвано за 80 лет во время испытаний. Первое испытание ядерной бомбы, проведенное в 1945 году, положило начало международной гонке вооружений. Абсолютный рекорд по ядерным взрывам был установлен в 1962 году. Тогда было проведено 178 ядерных испытаний