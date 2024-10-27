Страшно даже представить: сколько ядерных бомб взорвали за почти 80 лет

Первое испытание ядерной бомбы, проведенное в 1945 году, положило начало международной гонке вооружений, включавшей ядерные испытания.

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В июле 1945 года в США состоялось первое в мире испытание ядерной бомбы, что привело в дальнейшем к взрыву двух ядерных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в начале августа того же года. С тех пор по крайней мере семь других стран испытали свое собственное ядерное оружие, вызвав выброс радиации по всему миру. Но сколько ядерных бомб на самом деле взорвалось за последние 79 лет? Об это пишет Live Science.

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До сих пор точное количество ядерных бомб, которые взорвали за последние почти 80 лет, неизвестно. Тем не менее ученые подсчитали, что за это время было проведено как минимум 2056 ядерных испытаний. США взорвали 1030 ядерных бомб, бывший Советский Союз – 715, Франция – 210, Великобритания и Китай — по 45, Северная Корея — 6, Индия — 3 , Пакистан — 2.

Хотя ядерные испытания не были распространены начиная 90-х годов прошлого века, они имели обширные политические, экологические и медицинские последствия, которые сохраняются и по сей день.

Хотя сейчас международное сообщество осуждает ядерные испытания, с 1945 по 1963 год, они были обычным явлением для многих стран, поскольку они боролись за статус мировых держав.

Количество испытаний ядерных бомб резко возросло после Второй мировой войны, когда началась холодная война между США и СССР. Абсолютный рекорд по ядерным взрывам был установлен в 1962 году. Тогда было проведено 178 ядерных испытаний, из которых 97% провели США и СССР. Франция провела одно испытание, а Великобритания – два.

1962 год также стал ключевым поворотным моментом в ядерной напряженности. Карибский кризис ознаменовал максимальное приближение США и СССР к ядерному конфликту. Многие люди по всему миру начали протестовать против гонки ядерных вооружений, и общественность начала понимать, какое негативное влияние испытания оказывают на здоровье людей из-за выбросов радиоактивных изотопов в атмосферу.

До сих пор точное количество ядерных бомб, которые взорвали за последние почти 80 лет, неизвестно. Тем не менее ученые подсчитали, что за это время было проведено как минимум 2056 ядерных испытаний Фото: BBC

Сильная обеспокоенность распространением ядерного оружия привела к подписанию Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой в 1963 году. Изначально договор был подписан США, СССР и Великобританией, но позже к нему присоединились еще 108 стран мира.

К 1963 году почти два десятилетия испытаний ядерных бомб отравили воздух, землю и воду сотнями радиоактивных изотопов. С 1963 года началась эра медленного ядерного разоружения. Тем не менее, сотни ядерных бомб продолжали испытывать под землей в течение следующих десятилетий. Такие страны, как Китай, Индия, Пакистан и Северная Корея, также начали испытывать ядерные бомбы, несмотря на Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, который ограничивал рост программ создания ядерного оружия.

Только после того, как в 1996 году 187 стран мира подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, испытания ядерного оружия замедлились до полной остановки. Последнее ядерное испытание было проведено в 2017 году Северной Кореей, которая не подписала вышеуказанный договор. Мощность взрыва составила не менее 140 килотонн, а это в 8 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Во многих странах по-прежнему есть ядерное оружие, даже если они его не испытывают. Девять нынешних ядерных государств мира, Китай, Франция, Индия, Израиль, Северная Корея, Пакистан, Россия, Великобритания и США, имеют в общей сложности примерно 13 000 ядерных боеголовок.

Последнее ядерное испытание Северной Кореи вызвало волну беспокойства в Южной Корее, которая усилилась из-за интенсивных ракетных испытаний, проведенных Северной Кореей в 2022 и 2023 годах. Впервые Южная Корея предположила, что может создать свое собственное ядерное оружие.

Если Южная Корея или некоторые ядерные страны решат испытать свое ядерное оружие, это, скорее всего, побудит остальных возобновить свои ядерные испытания.

Фокус уже писал о том, чем отличается термоядерная и ядерная энергия, и почему первая имеет значительно больше преимуществ для человечества.