Страшно навіть уявити: скільки ядерних бомб підірвали за майже 80 років

Перше випробування ядерної бомби, проведене 1945 року, поклало початок міжнародним перегонам озброєнь, що включали ядерні випробування.

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У липні 1945 року в США відбулося перше у світі випробування ядерної бомби, що призвело надалі до вибуху двох ядерних бомб, скинутих на японські міста Хіросіма і Нагасакі на початку серпня того ж року. Відтоді принаймні сім інших країн випробували свою власну ядерну зброю, спричинивши викид радіації по всьому світу. Але скільки ядерних бомб насправді вибухнуло за останні 79 років? Про це пише Live Science.

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Досі точна кількість ядерних бомб, які підірвали за останні майже 80 років, невідома. Проте вчені підрахували, що за цей час було проведено щонайменше 2056 ядерних випробувань. США підірвали 1030 ядерних бомб, колишній Радянський Союз — 715, Франція — 210, Велика Британія та Китай — по 45, Північна Корея — 6, Індія — 3, Пакистан — 2.

Хоча ядерні випробування не були поширені починаючи з 90-х років минулого століття, вони мали великі політичні, екологічні та медичні наслідки, які зберігаються і донині.

Хоча зараз міжнародне співтовариство засуджує ядерні випробування, з 1945 по 1963 рік, вони були звичайним явищем для багатьох країн, оскільки вони боролися за статус світових держав.

Кількість випробувань ядерних бомб різко зросла після Другої світової війни, коли почалася холодна війна між США і СРСР. Абсолютний рекорд з ядерних вибухів було встановлено 1962 року. Тоді було проведено 178 ядерних випробувань, з яких 97% провели США і СРСР. Франція провела одне випробування, а Велика Британія — два.

1962 рік також став ключовим поворотним моментом у ядерній напруженості. Карибська криза ознаменувала максимальне наближення США і СРСР до ядерного конфлікту. Багато людей по всьому світу почали протестувати проти перегонів ядерних озброєнь, і громадськість почала розуміти, який негативний вплив випробування чинять на здоров'я людей через викиди радіоактивних ізотопів в атмосферу.

Досі точна кількість ядерних бомб, які підірвали за останні майже 80 років, невідома. Проте вчені підрахували, що за цей час було проведено щонайменше 2056 ядерних випробувань Фото: BBC

Сильне занепокоєння розповсюдженням ядерної зброї призвело до підписання Договору про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою 1963 року. Спочатку договір підписали США, СРСР і Велика Британія, але пізніше до нього приєдналися ще 108 країн світу.

До 1963 року майже два десятиліття випробувань ядерних бомб отруїли повітря, землю і воду сотнями радіоактивних ізотопів. З 1963 року почалася ера повільного ядерного роззброєння. Проте сотні ядерних бомб продовжували випробовувати під землею протягом наступних десятиліть. Такі країни, як Китай, Індія, Пакистан і Північна Корея, також почали випробовувати ядерні бомби, незважаючи на Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 року, який обмежував зростання програм створення ядерної зброї.

Тільки після того, як 1996 року 187 країн світу підписали Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, випробування ядерної зброї сповільнилися до повної зупинки. Останнє ядерне випробування було проведене 2017 року Північною Кореєю, яка не підписала вищевказаний договір. Потужність вибуху становила щонайменше 140 кілотонн, а це у 8 разів могутніше за бомбу, скинуту на Хіросіму.

У багатьох країнах, як і раніше, є ядерна зброя, навіть якщо вони її не випробовують. Дев'ять нинішніх ядерних держав світу, Китай, Франція, Індія, Ізраїль, Північна Корея, Пакистан, Росія, Великобританія і США, мають загалом приблизно 13 000 ядерних боєголовок.

Останнє ядерне випробування Північної Кореї спричинило хвилю занепокоєння в Південній Кореї, яка посилилася через інтенсивні ракетні випробування, проведені Північною Кореєю у 2022 і 2023 роках. Уперше Південна Корея припустила, що може створити свою власну ядерну зброю.

Якщо Південна Корея або деякі ядерні країни вирішать випробувати свою ядерну зброю, це, найімовірніше, спонукає інших відновити свої ядерні випробування.

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