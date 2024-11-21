Тінь ядерного удару: у Британії масово скуповують бункери часів Холодної війни

Бункери в Британії зросли в ціні утричі, а укриття від радіоактивних опадів розпродаються на eBay на тлі загрози Третьої світової війни.

Тоді як Росія погрожує Заходу ядерним апокаліпсисом, країни по всьому світу готуються до Третьої світової війни і катастрофічних руйнувань. Оскільки російський президент Володимир Путін офіційно знизив поріг, необхідний для розгляду Москвою можливості нанесення ядерного удару, європейські країни очікують повномасштабної війни на континенті. І британці, які вже переживали руйнівні бомбардування під час Другої світової війни, провадять дуже серйозні підготування до Третьої світової війни. Про це пише Daily Mail.

Британець переробив бункер на "чоловічий барліг"

Порожнисті черепашки-укриття, які можна закопати у власному саду, продаються на eBay майже за 10 000 фунтів стерлінгів.

Королівські спостережні пункти, призначені для захисту спостерігачів на глибині 5 метрів під поверхнею, розкуповують за цінами, що значно перевищують затребувану ціну.

А тепер спеціалізовані компанії навіть пропонують побудувати повністю готові збірні конструкції, заявляючи, що зіткнулися з величезним зростанням кількості запитів після початку війни в Україні.

Наскільки надійні бункери часів Холодної війни

Понад 1 500 постів ядерного моніторингу, багато з яких були виведені з експлуатації військовими, залишаються прихованими після того, як їх було поступово розпродано в міру зниження напруженості між Заходом і СРСР.

Стандартна конструкція, побудована на глибині 5 метрів під землею, містить туалет і кімнату спостереження. З липня на аукціонах SDL було продано три екземпляри, і кожна з них значно перевищила передбачувану вартість.

Так, нещодавно відремонтований бункер у Камбрії було куплено за 48 000 фунтів стерлінгів, хоча його початкова ціна становила лише 15 000 фунтів стерлінгів. Покупців, можливо, привабила реконструкція невеликого підземного об'єкта нерухомості, який мав власну ділянку землі, охоронювану парковку поза дорогою, стаціонарний телефон, який працював, і можливість встановлення широкосмугового інтернету.

Ще один бункер в Амершамі, який може похвалитися затишними побутовими умовами, у вересні був проданий за £36 000.

Бункер спостерігачів, виставлений на продаж Фото: SDL Property Auctions Бункер спостерігачів, виставлений на продаж Фото: SDL Property Auctions

А бункери, побудовані для захисту основного персоналу, все ще чекають по всій країні, готові до наступної загрози.

Підземний бункер у Реппсі-Бествіку, неподалік від Грейт-Ярмута, Норфолк, у якому немає ні водопроводу, ні електрики, також буде виставлено на аукціон наступного місяця. Він передбачає "захисне, але вкрай обмежене розміщення трьох спостерігачів у разі ядерної атаки" і, як очікується, буде проданий за 10 000-20 000 фунтів стерлінгів.

Також на продаж виставлено 15-футовий підземний ядерний бункер у Понтефракті, Західний Йоркшир, який нинішній власник Джон Грейвс перетворив на "незвичайний" простір.

Бункер спостерігачів, який можна купити Фото: Yorkshire Live

Тепер там є ліжка, місце для запису музики, тож це зручне місце для відпочинку від "зовнішнього шуму".

37-річний бізнесмен і батько трьох дітей Грейвс сказав, що дістав море задоволення від перетворення колишньої будівлі Королівського корпусу спостерігачів, але виставив її на аукціон, оскільки планує переїхати з сім'єю до Дубая.

Бункер спостерігачів, який можна купити Фото: Yorkshire Live

Ще одну будівлю в Бакстоні, Дербішир, було продано у вересні за 36 000 фунтів стерлінгів, що перевищило орієнтовну ціну в 15 000-20 000 фунтів стерлінгів.

Незважаючи на те, що підземне лігво повністю обладнане для порятунку життів людей у разі аварії, у ньому немає туалету, але зате є гігантська картина ядерного вибуху на одній зі стін, оксамитові штори, дров'яна піч і місце для двоспального ліжка.

Аукціоніст Джим Демітріу з SDL, який продав кілька об'єктів нерухомості, каже, що до нього виявляють підвищену зацікавленість любителі історії, які бажають зберегти післявоєнну Британію.

Однак Расс Маклін, який заснував Unique Property Bulletin 1987 року, заявив, що його компанія була змушена припинити рекламу бункерів після того, як за останні 20 років допомогла продати 14 підземних сховищ.

Раніше він заявляв, що за перші шість місяців війни в Україні група отримала понад 3300 дзвінків, електронних листів і текстових повідомлень від британців, наляканих можливими діями Путіна.

Але тепер він побоюється, що продаж бункерів — це використання страху людей, тож відмовився продавати два.

Він сказав: "Я знаю, що ми відмовилися від двох. Раніше ми з радістю їх представляли, зараз не дуже. Зараз це здається неправильним — це майже що використання занепокоєння людей. Зараз спостерігається зростання кількості людей, які цікавляться або хочуть дізнатися більше. Мені не подобаються ці бункери. Це як залізти в могилу достроково! Я відчував співчуття до хлопців, які були там за службовим обов'язком, троє в кімнаті. Це було страшно — думати, що ти там внизу, а твоя сім'я повільно готується в мікрохвильовці Горбачова".

Нові бункери не менш надійні

Але британцям не обов'язково ховатися в старих бункерах, оскільки низка компаній пропонують можливість будівництва підземних сховищ, здатних витримати ядерний вибух.

Компанія Burrowed, що спеціалізується на підземних спорудах, спроєктованих так, щоб гармонійно вписуватися в навколишнє середовище, зайнялася створенням збірних підземних бункерів.

Від "будиночків гобітів" компанія перейшла до будівництва бункерів

Із вибором розмірів і розкішних опцій, цінові варіанти варіюються від £84,000 до £143,000 за 16-метрову модель, що вміщує до восьми осіб. Діаметр кожного розміру становить три метри. Але якщо ви вмієте все робити власноруч, то ціна може скласти всього 19 500 фунтів стерлінгів.

Вони щойно отримали замовлення на свій перший бункер, який також буде використовуватися як підземна діджейська студія, щоб повною мірою використовувати простір.

Метт Райт, директор компанії, розповів: "Ми отримуємо багато запитів. Ми завжди займалися будівництвом підземних споруд, але їх часто використовували для розміщення туристів. Але тепер люди хочуть бункери, враховуючи те, що відбувається в Україні. У нас були тисячі запитів. Спочатку ми отримали кілька запитів, потім ми провели деякі розробки і дослідження продукту, а потім фактично представили їх як продукт. Відтоді на нашому вебсайті відбувається завал. Дивно, як багато запитів надходить — по кілька на день, тільки з приводу бункерів".

У бункерах Burrowed використовується конструкція водопропускної труби, яка використовує міцність землі як основний захист.

Фахівці з підвалів Subterranean Spaces UK також пропонують можливість створення ядерних бункерів під будинками своїх клієнтів, які також захищають від радіоактивного сміття або "радіоактивних опадів".

Вони включають вибухобезпечні двері для доступу до сховища та екранування для захисту від впливу гамма-випромінювання. Також є внутрішні системи охолодження повітря і септик для санітарії.

Для тих, хто не шукає новий бункер, на eBay також є варіанти, оскільки британці розпродають свої старі сховища.

Наразі один із них продається за 9 250 фунтів стерлінгів на сайті вживаних речей і описується як "підземний бункер, металеве укриття часів Третьої світової війни, ядерна бомба, продовольчий склад".

Бункер, який можна купити на eBay Фото: Ebay

На фотографіях видно, як величезний металевий контейнер піднімають над садовою огорожею за допомогою вантажівки. До комплекту також входять сходи, що ведуть на поверхню.

Продавець також описав його як "чоловічий барліг, паб, бар, чоловічу кімнату, укриття і сарай". Зацікавленим покупцям доведеться забрати його особисто в Горшамі, недалеко від Брайтона.

Бункер, який можна купити на eBay Фото: Ebay

Нагадаємо, раніше британські журналісти холоднокровно припустили, що відбуватиметься, якщо Москва вдарить ядерною ракетою по Лондону, — по Трафальгарській площі, як пропонують російські пропагандисти.

Також Фокус писав про те, як мільярдери по всьому світу готуються до апокаліпсису. Вони будують таємні сховища і оточують їх ровами з рідиною, яку можна запалити, якщо до них спробує хтось прорватися.