Озеро огня, водометы и тайные тоннели: как миллиардеры по всему миру готовятся к апокалипсису

После того, как стало известно, что миллиардер строит убежище на Гавайях, его примеру последовали состоятельные люди по всему миру. И кроме бункеров, они запасаются старой техникой и самолетами.

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На фоне опасений о начале Третьей мировой войны миллиардеры, опасающиеся апокалипсиса, вкладывают миллионы в стратегии выживания, включая вращающиеся камины из "Индианы Джонса", усовершенствованные тактические системы, а также устаревшую технику, которую тяжело вывести из строя и легко чинить. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Вслед за апокалиптическим триллером Сэма Эсмаила "Оставь мир позади" и декабрьскими новостями о том, что Марк Цукерберг строит бункер площадью 5000 квадратных футов под своим ранчо на острове Кауаи, бизнес укрепленных убежищ процветает.

Фото: Oppidum

Еще больше масла в огонь подливают: эскалация вооруженного конфликта по всему миру и, ближе к дому, продолжающаяся волна массовых расстрелов и все более нестабильная политическая ситуация в преддверии президентских выборов 5 ноября.

Самые богатые люди мира, или как еще называют, 1% от мирового населения, или однопроцентники, которые могут позволить себе сделать все возможное ради самосохранения, делают это больше, чем когда-либо — часто в манере, выходящей далеко за рамки погруженных в воду гофрированных металлических бункеров, которые можно увидеть в реалити-шоу, таких как "Выживальщики Судного Дня" Nat Geo .

Стремясь защитить себя от потенциальных угроз, включая гражданские беспорядки, кибератаки, ядерные бомбардировки, сбои в электросетях и резкие изменения климата, многие работают напрямую с генеральными подрядчиками над строительством готовых бункеров судного дня, в то время как другие обращаются к нескольким специализированным компаниям.

Рон Хаббард, генеральный директор базирующейся в Техасе компании Atlas Survival Shelters , отмечая, что новости о бункере Цукерберга "вызвали покупательский ажиотаж". В настоящее время он строит бункер стоимостью 7,5 миллионов долларов для клиента в Оклахоме, который находится на стадии проектирования.

Один из простейших бункеров Фото: Atlas survival shelters

Роберт Вичино, основатель компании Vivos в Дель-Мар, штат Калифорния, которая создает подземные приюты для выживания, соглашается: "Теперь, когда Цукерберг выпустил кота из мешка, другие люди, которые разделяют его статус или близки к нему, начинают думать "О Боже, если он это делает, возможно, он знает что-то, чего не знаю я, может быть, мне следует сделать это самому".

Один из простейших бункеров Фото: Atlas survival shelters

Но ни для кого не секрет, что однопроцентники и высокопоставленные чиновники уже давно занимаются обеспечением собственной безопасности в виде бункеров.

Пандемия стала огромным драйвером интереса к продажам, война в Украине и война в Израиле только подстегнули этот интерес.

Среди других магнатов, влюбленных в бункеры, — миллиардер и бывший генеральный директор Paypal Питер Тиль, чьи попытки построить бункер в Новой Зеландии были пресечены в 2022 году, и Билл Гейтс, у которого, по слухам, есть подземные зоны безопасности под каждым из его домов.

План убежища Питера Тиля Фото: Luxury Survival Condos

Аль Корби, президент и основатель расположенной в Вирджинии компании SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments), которая занимается индивидуальным дизайном для сверхбогатых людей, отмечает, что многие миллиардеры особенно сосредоточены на том, как пережить сбои в энергосистеме. Они покупают автомобили и самолеты, которые меньше зависят от компьютерных интерфейсов.

"Многие из этих парней скупают самолеты King Air или более старые самолеты, у которых нет электронной авионики, и оставляют в своей коллекции одну или две старые машины, выпущенные до 1986 года, чтобы они все еще могли функционировать в ЭМИ (электромагнитном импульсе). Новизна заключается в переходе от идеи ядерного бума к защите от локальных угроз. Настоящая угроза — это энергосистема, которая, по иронии судьбы, является сюжетом "Оставь мир позади". В подобных ситуациях поддержание вашей жизни так же важно, как еда и вода", — говорит Хаббард.

Средний приют, который Хаббард продает "ежедневно" — состоящий из сборного модульного стального бункера — стоит от 200 000 до 400 000 долларов и 50% клиентов Atlas Survival Shelters — женщины.

Бункер в США Фото: Jam Press

По словам Хаббарда, из-за глобального спроса бункерные системы фильтрации воздуха (стоимость которых составляет 3000–10 000 долларов США) становятся дефицитными, поэтому в декабре он скупил 711 таких систем (больше, чем он купил за последние 13 лет), чтобы не отставать от растущего спроса. Он говорит, что компания в настоящее время работает с двумя клиентами-миллиардерами в США, "оба связаны с Facebook", но их бункеры не превышают 500 000 долларов.

"Я слышал, что в Соединенных Штатах строится пара больших бункеров стоимостью от 5 до 10 миллионов долларов", — добавляет Хаббард, который в настоящее время строит бункер стоимостью 5 миллионов долларов для клиента в Куала-Лумпуре, Малайзия, который хочет взять с собой коллекцию своих авто.

Аль Корби, который работал над роскошной 27-этажной резиденцией в Мумбаи стоимостью 4,8 миллиарда долларов бизнес-магната Мукеша Амбани из Reliance Industries, рассказывает, что его самый впечатляющий проект, который должен быть завершен в 2025 году, — это остров-крепость, построенный на территории площадью 200 акров в США, с новейшими тактическими системами.

"Убежище может выдержать взрыв на расстоянии одной мили от эпицентра. Клиент [бизнес-магнат] говорил: "Я хочу быть уверенным, что никто не сможет добраться до моей семьи", поэтому в итоге мы буквально построили озеро глубиной 30 футов вокруг комплекса, покрытое легковоспламеняющейся жидкостью легче воды. Оно окружит крепость огненным кольцом. Единственный доступ на остров — разводной мост", — сообщил Корби.

Дом, окруженный кольцом огня и автоматическими обронными установками Фото: SAFE

Также в проекте Корби "есть водометы, способные сбивать парашюты, вертолеты Apache и все, что приближается к вам на высоте 500 футов".

"Затем мы вывезли всю землю из котлована и буквально построили вокруг участка гору в качестве естественного укрепления. И мы прорубили туннель, который можно оборонять с помощью огнеметов, систем подачи газа, стальной стены, закрывающейся на полпути и способной остановить 16-колесный автомобиль, движущийся со скоростью 80 миль в час, и столбов на обоих концах", — рассказал он подробности.

Одна только подготовка площадки обошлась в миллионы долларов, что составляет "долю стоимости всего проекта", — говорит Корби, который видит тенденцию клиентов с существующими бункерами, запрашивающих дополнительные компоненты тактической защиты на сумму около миллиона долларов для модернизации.

Вопрос следующего уровня — куда идти, если что-то случится с основным убежищем. Сложные системы туннелей, которые направляют людей в альтернативные бункеры, предлагают запасной план, а также "все типы устройств и систем для извлечения, но на самом деле я не могу говорить об этом; скажем так, на всех суперяхтах есть вертолеты и подводные лодки", — говорит Корби.

Также компания SAFE заключила партнерские отношения с медицинской консалтинговой компанией Vital RN из Вирджинии, основанной женой Корби Наоми, дипломированной медсестрой, чтобы предложить современные кабины для обеззараживания, медицинские принадлежности и палаты со всем необходимым для бункеров.

Пример оборудованной операционной в бункере Фото: SAFE

"Мы установили такой кабинет на Лонг-Айленде, и вы почувствуете себя так, будто находитесь в лучше всего оборудованной операционной клиники Cedars-Sinai или Cleveland Clinic! Вы можете хранить все мыслимые лекарства, которые вам могут понадобиться, запертыми в шкафах, которые может открыть только врач удаленно, так что все это в рамках закона", — рассказал он.

Когда дело доходит до секретных проходов и потайных дверей, многие обращаются к компании Creative Home Engineering из Аризоны, где дверь может стоить более 50 000 долларов за штуку.

Тайная дверь в стене

"Я завершаю проект для клиента в районе Феникса, который включает в себя девять секретных дверей", — говорит президент Creative Home Engineering Стив Хамбл.

Он говорит, что у заказчика есть подземный тир, доступ к которому осуществляется через огромный вращающийся камин, как в "Индиане Джонсе и Последнем крестовом походе". Затем есть гигантская лестница, которая поднимается вверх и открывает большой подвал, откуда автомобильный лифт спускается в гараж.

"Мы также установили британскую телефонную будку. Когда вы набираете номер 867-5309 на трубке, играет песня, стекло становится непрозрачным, и вы исчезаете; затем задняя стенка открывается, и на самом деле есть горка, которая переносит вас на два уровня вниз, где есть симулятор полета, и датчик заставляет заднюю панель кабинки возвращаться, и стекло становится прозрачным, поэтому никто не может понять, как вы выбрались оттуда. В подвале дома также есть гигантский аквариум с акулами, который разделяет одну стену с бассейном, поэтому создается впечатление, что вы плаваете с акулами. А бассейн больше похож на аквапарк: с проточной рекой, гротом и стеклянным дном, так что под бассейном видна картинговая дорожка. У этого парня есть все игрушки! У него есть безопасная комната, и мы сделали одну секретную дверь исключительно для безопасности, а остальные в основном просто для показухи", — рассказал Хамбл о причудах своих заказчиков.

Тайная дверь в телефонной будке

Но по его словам, большинство его клиентов все же больше ориентированы на безопасность.

"В таких городах, как Лос-Анджелес, эпидемия преступности среди бездомных, выходящая из-под контроля, поэтому люди серьезно относятся к вопросам безопасности. У меня есть проект в Колорадо с девятью баллистическими бронированными дверями, которые могут обезопасить дом в любой момент. Я также делаю двери хранилищ для нескольких известных людей", — признался он.

Другой клиент обратился в компанию Creative Home Engineering с просьбой построить "подземный музей в своем подвале с множеством секретных дверей для доступа в комнату и внутреннее святилище", — говорит Хамбл. И все для того, чтобы надежно спрятать коллекцию чрезвычайно редких карточек (стоимостью около 250 000 долларов каждая).

Майк Питерс, владелец компании Ultimate Bunker в Юте (которая также ведет бизнес в Неваде и Калифорнии), нашел нишу в безопасных комнатах, стоимость которых начинается примерно с 50 000 долларов за помещение размером 8 на 8 футов и дополнительно 30 000 долларов за каждое окно. Электрические и пуленепробиваемые двери безопасных комнат открываются с помощью брелока или отпечатка пальца.

"Многих в Голливуде ограбили, поэтому теперь они делают тревожные комнаты",— говорит Питерс, отмечая, что его компания может укрепить любую комнату в доме.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие бункеры проектируют для себя миллиардеры. В них есть подземные бассейны и даже хранилища для авто.