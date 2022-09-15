Швейцарская компания показала элитные бункеры для миллионеров

На фоне войны в Украине бункеры в Европе снова становятся актуальной покупкой

Related video

Швейцарская компания Oppidum наглядно продемонстрировала, как, в случае апокалипсиса, будет переживать кризис элита, знаменитости и миллионеры. Фирма создает огромные укрепленные подземные бункеры для "самых могущественных людей в мире", пишет Daily Mail.

Бункер размещается на глубине 50 футов (15,24 метров) вместе со шлюзом и камерой обеззараживания.

Конструкция построена в соответствии со спецификациями НАТО с использованием того же состава, который используется для строительства атомных электростанций.

[ + – ] Размещение бункера у особняка Фото: Oppidum

Бункер "Оппидум" полностью герметичен и при необходимости может быть полностью изолирован от внешней атмосферы. Компания заявляет, что в их бункерах используются технологии НАСА, и их постройку можно заказать в ЕС, Великобритании, США и ОАЭ.

Компания Oppidum представила свои новые укрепленные подземные бункеры L' Heritage площадью 10 760 кв. футов (почти тысяча кв.м.), описаны, как "оптимизированные для суперроскошного повседневного образа жизни, но подготовленные ко всем угрозам на поверхности".

"Оппидум", одноименный подземный бункер, полностью воздухонепроницаем и газонепроницаем и при необходимости может быть полностью изолирован от внешней атмосферы, например, в случае техногенной или природной катастрофы.

Прибыв на наземную вертолетную площадку, владельцы бункера спускаются вниз и попадают на огромную подземную парковку, после проходят через воздушный шлюз, после попадают в сам бункер, где могут быть художественная галерея, конференц-зал, комфортабельные спальни, крытый сад, спа-салон и другие удобства по выбору заказчика.

В базовой модели также имеется хранилище для коллекций произведений искусства, золота, денег и других ценностей. В подземном саду растения поддерживает сложная система автоматического полива. А благодаря моделированию полного светового спектра доступен даже восход и закат солнца и смена времен года.

[ + – ] Хранилище сокровищ, золота и оружия Фото: Oppidum

Также имеются бассейны с пресной и соленой водой, тренажерный зал, а вода поставляется из глубокой скважины. В случае отключения электроэнергии, доступны генераторы и резервные батареи.

На складах хранятся запасы пищи, а в медпункте – лекарства. Можно запастись на месяцы, а можно и на годы, все зависит от заказчика.

Фото: Oppidum Фото: Oppidum Фото: Oppidum Фото: Oppidum

Якуб Замразил, основатель и главный исполнительный директор Oppidum, говорит, что они "оптимистично смотрят в будущее", но так как не все события можно предвидеть или предотвратить, то "мудро быть готовым пережить бурю, когда это необходимо".

"В нашем нестабильном мире "Оппидум" обеспечивает душевное спокойствие. Это место силы, которое позволяет нашим клиентам сохранять и защищать самое важное", — отмечает Замразил.

Стоит самый простой бункер – 10 миллионов долларов, верхней планки не существует. По словам генерального директора, стоимость модели L’Heritage (одной из самых роскошных) составляет около 100 миллионов долларов, а окончательная цена зависит от местоположения, размера и отделки.

"У каждого клиента разные требования, и каждый Oppidum изготавливается на заказ, то есть предназначен для удовлетворения этих индивидуальных требований", — добавил он.