Витекло вже 20 млн кубометрів води: чим загрожує руйнування Курахівської дамби (відео)

Російські окупанти пошкодили греблю Курахівського водосховища, з якого почала виливатись вода. У Донецькій ОВА оцінили загрозу підтоплень.

11 листопада ЗС РФ підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища. Внаслідок пошкодження греблі вже вилилося 20 мільйонів кубометрів води. Про це в ефірі національного телемарафону 13 листопада повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Позавчора окупант підірвав дамбу Курахівського водосховища, в якому знаходилося 55 млн кубів. 20 млн кубів витекли за межі Курахівського водосховища", — заявив очільник ОВА.

Він запевнив, що підтоплень населених пунктів на річці Вовча не фіксується.

"Загрози для населення, яке залишилося в тих маленьких селищах, теж немає. Дітей ми всіх вивезли заздалегідь", — додав Філашкін.

Нагадаємо, начальник Курахівської МВА Роман Падун повідомляв, що обстежити стан греблі неможливо. За попередніми даними, пошкоджень зазнав один шлюз, через який вода тече вниз по течії від села Старі Терни. Чиновник підкреслив, що ЗС РФ намагались поцілити по дамбі впродовж останніх кількох місяців.

12 листопада стало відомо, що момент підриву Тернівської дамби Курахівського водосховища потрапив на відео. У ЗМІ інформували, що з населених пунктів поблизу вже були евакуйовані люди через постійні обстріли ЗС РФ. В Донецькій ОВА запевнили, що відстежують рівень води.