Вытекло уже 20 млн кубометров воды: чем грозит разрушение Кураховской дамбы (видео)

Российские оккупанты повредили плотину Кураховского водохранилища, из которого начала выливаться вода. В Донецкой ОВА оценили угрозу подтоплений.

11 ноября ВС РФ взорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища. В результате повреждения плотины уже вылилось 20 миллионов кубометров воды. Об этом в эфире национального телемарафона 13 ноября сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Позавчера оккупант взорвал дамбу Кураховского водохранилища, в котором находилось 55 млн кубов. 20 млн кубов вытекли за пределы Кураховского водохранилища", — заявил глава ОВА.

Он заверил, что подтоплений населенных пунктов на реке Волчья не фиксируется.

"Угрозы для населения, которое осталось в тех маленьких поселках, тоже нет. Детей мы всех вывезли заранее", — добавил Филашкин.

Напомним, начальник Кураховской ГВА Роман Падун сообщал, что обследовать состояние плотины невозможно. По предварительным данным, повреждения получил один шлюз, через который вода течет вниз по течению от села Старые Терны. Чиновник подчеркнул, что ВС РФ пытались попасть по дамбе в течение последних нескольких месяцев.

12 ноября стало известно, что момент подрыва Терновской дамбы Кураховского водохранилища попал на видео. В СМИ информировали, что из населенных пунктов поблизости уже были эвакуированы люди из-за постоянных обстрелов ВС РФ. В Донецкой ОВА заверили, что отслеживают уровень воды.