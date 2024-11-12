Куда ушла вода после подрыва Кураховской дамбы: объяснение главы МВА и эколога (видео)

В Кураховском водохранилище в 200 раз меньше воды, чем в Каховском, напомнил эколог. Это означает, что не следует бояться "цунами" высотой несколько метров, которое пошло бы вниз по реке Волчьей.

Пока экологи не имеют возможности добраться до Кураховской дамбы, чтобы оценить последствия подрыва для окружающей среды. Между тем местные власти утверждают, что враг повредил один шлюз на дамбе, вода движется вниз от села Старые Терны, но пока угрозы затопления нет. О последствиях атаки РФ на дамбу возле Курахово в эфире телеканала "Суспільне" рассказали начальник Кураховской МВА Роман Падун и эколог Олег Листопад.

Кураховская дамба — Роман Падун и эколог о последствиях удара РФ

Подрыв Кураховского водохранилища — какие последствия

Роман Падун объяснил, что на сегодня нет возможности обследовать дамбу, чтобы установить последствия российского удара. Предварительно известно, что получил повреждения один шлюз, через который течет вода вниз по течению от села Старые Терны. Пока что подтоплений домов нет, но уровень реки Волчьей продолжает расти, заявил чиновник.

"Связывался с коллегами — критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет", — сказал он в телефонном комментарии журналистам.

Начальник Кураховской МВА также добавил, что враг не впервые пытался попасть по дамбе и повредить логистике Сил обороны. По его словам, в течение последних нескольких месяцев ВС РФ не раз бомбили местность управляемыми авиабомбами.

Эксперт по вопросам окружающей среды Олег Листопад объяснил в эфире телеканала, какими могут быть последствия разрушения Кураховской дамбы. Прежде всего он успокоил, что не будет "цунами воды", как это произошло после российского подрыва дамбы Каховского водохранилища. Причина — из-за на порядок меньшего объема водохранилища возле Курахово (0,08 куб. км) против 18 куб. км под Новой Каховкой. Впрочем, поднятие воды, которое не характерно для осеннего сезона, пагубно повлияет на растения и животных. Вред также будет для людей, которые построили жилье близко к реке, добавил собеседник журналистов.

"Это абсолютно несопоставимые масштабы. То есть оснований для паники такой нет. Повредили один из шлюзов, судя по скорости вытекания. Если бы просто где-то ударили по плотине, то не было бы такой утечки достаточно мощной. [Последствия] невозможно оценить, потому что нужно, чтобы группа экологов провела соответствующие замеры, и даже то, что мы имеем космические снимки, не даст нам [такой] возможности", — подытожил Листопад.

Кураховская дамба — детали подрыва 11 ноября

Отметим, днем 11 ноября доброволец из отряда "Айдар" Станислав Бунятов сообщил о возможном подрыве Кураховской дамбы, расположенной к северо-западу от города, к которому рвутся ВС РФ. Он заверил, что дорога в населенный пункт пока проездная, но есть определенные проблемы с движением бронемашин по грунтовым дорогам. Позже в соцсетях появились кадры, снятые дроном над дамбой возле села Терны: видно брешь в одном из шлюзов. Взрыв дамбы Кураховского водохранилища, которое построили для охлаждения ныне разрушенной Кураховской ТЭС, подтвердил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин и начальника МВА Роман Падун.

12 ноября на портале "ТСН" опубликовали видео с кадрами взрыва дамбы. Сначала камера показала местность с последствиями предыдущих атак россиян. Затем вспыхнул взрыв, причем не было заметно подлета средства поражения.

Напоминаем, 11 ноября аналитики проекта DeepState рассказали о ситуации на Кураховском направлении, которому угрожают "клещи" ВС РФ.