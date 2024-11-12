Куди пішла вода після підриву Курахівської дамби: пояснення голови МВА та еколога (відео)

У Курахівському водосховищі у 200 разів менше води, ніж в Каховському, нагадав еколог. Це означає, що не слід боятись "цунамі" висотою кілька метрів, яке пішло б вниз по річці Вовчій.

Поки що екологи не мають можливості дістатись до Курахівської дамби, щоб оцінити наслідки підриву для навколишнього середовища. Тим часом місцева влада стверджує, що ворог пошкодив один шлюз на дамбі, вода рухається вниз від села Старі Терни, але поки що загрози затоплення немає. Про наслідки атаки РФ на дамбу біля Курахового у ефірі телеканалу "Суспільне" розповіли начальник Курахівської МВА Роман Падун та еколог Олег Листопад.

Курахівська дамба - Роман Падун та еколог про наслідки удару РФ

Підрив Курахівського водосховища — які наслідки

Роман Падун пояснив, що на сьогодні не має можливості обстежити дамбу, щоб встановити наслідки російського удару. Попередньо відомо, що отримав пошкодження один шлюз, через який тече вода вниз по течії від села Старі Терни. Поки що підтоплень будинків немає, але рівень річки Вовчої продовжує зростати, заявив посадовець.

"Зв’язувався з колегами — критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає", — сказав він у телефонному коментарі журналістам.

Начальник Курахівської МВА також додав, що ворог не вперше намагався поцілити по дамбі і зашкодити логістиці Сил оборони. З його слів, протягом останніх кількох місяців ЗС РФ не раз бомбардували місцевість керованими авіабомбами.

Експерт з питань довкілля Олег Листопад пояснив в ефірі телеканалу, якими можуть бути наслідки руйнування Курахівської дамби. Найперше він заспокоїв, що не буде "цунамі води", як то сталось після російського підриву дамби Каховського водосховища. Причина — через на порядок менший об'єм водосховища біля Курахове (0,08 куб. км) проти 18 куб. км під Новою Каховкою. Втім, підняття води, яке не є характерним для осіннього сезону, згубно вплине на рослини та тварин. Шкода також буде для людей, які збудували помешкання близько біля річки, додав співрозмовник журналістів.

"Це абсолютно неспівставні масштаби. Тобто підстав для паніки такої немає. Пошкодили один зі шлюзів, судячи зі швидкості витікання. Якби просто десь вдарили по греблі, то не було б такого витоку достатньо потужного. [Наслідки] неможливо оцінити, тому що потрібно, щоб група екологів провела відповідні заміри, і навіть те, що ми маємо космічні знімки, не дасть нам [такої] можливості", — підсумував Листопад.

Курахівська дамба — деталі підриву 11 листопада

Зазначимо, вдень 11 листопада доброволець з загону "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив про можливий підрив Курахівської дамби, розташованої на північний захід від міста, до якого рвуться ЗС РФ. Він запевнив, що дорога в населений пункт поки що проїзна, але є певні негаразди з рухом бронемашин ґрунтовими дорогами. Згодом у соцмережах з'явились кадри, зняті дроном над дамбою біля села Терни: видно пролом у одному з шлюзів. Вибух дамби Курахівського водосховища, яке збудували для охолодження нині зруйнованої Курахівської ТЕС, підтвердив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та начальника МВА Роман Падун.

12 листопада на порталі "ТСН" опублікували відео з кадрами вибуху дамби. Спершу камера показала місцевість з наслідками попередніх атак росіян. Потім спалахнув вибух, при чому не було помітно підльоту засобу ураження.

Нагадуємо, 11 листопада аналітики проєкту DeepState розповіли про ситуацію на Курахівському напрямку, якому загрожують "кліщі" ЗС РФ.