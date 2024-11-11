РФ підірвала Курахівську дамбу: куди пішла вода та можливі наслідки (фото)

Через дві години після повідомлень про підрив дамби Курахівського водосховища рівень води у річці Вовчій піднявся на 1 метр, повідомили в Донецькій ОВА. Підтоплень поки що немає, але вони цілком можливі.

Вдень 11 листопада у мережі з'явились повідомлення, що Курахівська дамба постраждала від бойових дій. Російське командування могло віддати наказ підірвати водосховище біля Курахівської ГЕС, при цьому продовжуючи тиснути на українські позиції на даному відтинку фронту на Донбасі. Фокус зібрав інформацію про деталі підриву дамби, про напрямок, в якому пішла вода, та про рівень підтоплення в деяких населених пунктах.

Курахівська дамба — деталі підриву

Перше повідомлення про дії РФ на під Кураховим та про можливий підрив вдень 11 листопада написав доброволець 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман". Курахівська дамба, з його слів, зруйнована росіянами. За оцінками бійця, вода може рушати у західному напрямку і затопить села на шляху до населеного пункту Багатир. По карті можна побачити, що ідеться, орієнтовно, про села на річці Вовчій: Старі Терни, Улакли, Костянтинопіль.

Курахівська дамба - можлива точка підриву біля Старих Тернів Фото: Google Maps

Доброволець наголосив, що росіяни знищують у даній місцевості "усе живе". Дороги, з його слів, поки що проїздні, але є проблема з переміщення бронетехніки ґрунтовими дорогами.

Курахівська дамба - як виглядає після підриву військами РФ 11 листопада Фото: Соцмережi

Прорив Тернівської дамби підтвердив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, ідеться у дописі посадовця, опублікованому о 16:32 в Telegram-каналі. З його слів, підтоплень поки що немає. З іншого боку, у районі Великої Новосілки піднявся рівень води на 1,2 метра.

"Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпровщині", — заявив посадовець.

Курахівська дамба - Філашкін про підрив 11 листопада Фото: Скриншот

Підрив дамби під Кураховим, у районі села Старі Терни також підтвердив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун у коментарі виданню "Суспільне Донбас". З його слів, вода пішла вниз, на села, розташовані нижче за течією. Про силу та характер руйнувань посадовець не мав інформації.

Курахівське водосховище — які особливості

Курахівське водосховище — водосховище, розташоване на річці Вовчій, яка впадає у річку Самару, ліву притоку Дніпра. Повний об'єм — 62,5 млн куб. м (або 0,0625 куб. км, для порівняння, у Каховському водосховищі було 18 куб. км води). Основне призначення гідрооб'єкта — для охолодження Курахівської ТЕС.

Курахівська дамба - як виглядала Курахівська ГЕС та водосховище Фото: З відкритих джерел Курахівська дамба - карта Курахівського водосховища Фото: OpenStreetMap

На гідрографічній карті річки Самари та її притоків можна побачити, що річка Вовча протікає через Донецьку область, потім петляє по Дніпропетровській області і впадає у Самару східніше від міста Самар (стара назва — Новомосковське).

Курахівська дамба - карта русла річки Вовча Фото: Вікіпедія

Курахівський напрямок станом на 11 листопада

Українське командування не підтверджувало підрив дамби Курахівської ТЕС. Натомість деякі деталі додали аналітики проєкт DeepState. Вони пояснили, що ворог намагається прорватись в Курахове і тиснуть на позиції ЗСУ трьох боків. На карті аналітиків позначено, що з півночі місто захищене Курахівським водосховищем, а ворог тисну у бік населеного пункту Іллінка (через нього проходить шлях через міст всередину Курахового). Зі сходу — лобові атаки з боку Максимільянівки. Кілька "язиків атак" — з півдня: від Дальнього та Трудового.

У дописі аналітиків вказано, що ЗС РФ намагаються обійти Курахове з флангів та перерізати дорогу, яка веде з Донецька у бік Запоріжжя. Орієнтовна відстань до цієї дороги — близько 10 км, пояснили вони.

Курахівська дамба та ситуація на Курахівському напрямку 11 листопада Фото: DeepState

Зазначимо, 11 листопада з'явилась стаття видання The Wall Street Journal, присвячена Курахівській ТЕС. Згідно з даними журналістів, ТЕС повністю розібрали та отриманими запчастинами відремонтували інші гідростанції, пошкоджені внаслідок ракетно-дронових ударів ЗС РФ.

Нагадуємо, 6 листопада військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман пояснив, чому ЗС РФ рвуться до Курахового і у якому напрямку вони попрямують далі.