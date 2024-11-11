ЗС РФ підірвали дамбу і зайшли в Курахове: ворог реалізовує масштабний план на сході (карти)

Окупанти тиснуть на місто одночасно з трьох напрямків, жертвуючи бійцями заради успіхів. У МВА підтвердили підтоплення сіл після підриву Тернівської дамби.

ЗС РФ тиснуть у Донецькій області, наступаючи на Курахове. Аналітики DeepState розібрали тактику ворога на цьому напрямку.

Ситуація навколо міста Курахове дедалі погіршується. Росія реалізовує масштабний план оточення, заходячи з флангів, та намагається вийти на логістичні шляхи Сил оборони. Станом на сьогодні позиції штурмують з півночі, півдня та сходу.

"Північна та південна частини є метою обходу міста з флангів, де противнику важливо взяти, як мінімум, під вогневий контроль трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк і достатньо, щоб здійснювати ураження по будь-якому переміщенню", — уточнили оглядачі.

З півдня окупанти рухаються по дирекції Ясна Поляна-Максимівка-Трудове і мають успіхи попри втрати. Від лінії боєзіткнення до траси — приблизно 10 кілометрів.

Карта наступу ЗС РФ на Курахівському напрямку Фото: DeepState

Рух ворога з півночі зосереджений на селі Сонцівка. ЗС РФ мали успішні спроби заходу в село, але захисникам вдається знищувати російську піхоту.

"Постійний тиск малими групами, які в разі виживання стараються заховатися з метою накопичення даються взнаки й рано чи пізно дадуть можливість закріпитися", — зауважили в DeepState.

Паралельно ворожі війська намагаються дійти до села Берестки та селища Старі Терни.

Зі сходу штурмовики заходять на околиці Курахового, намагаючись там насичуватись та закріплятись.

Водночас, за оцінкою аналітиків, "несприятливі обставини" складаються в "кишені" в районі населених пунктів Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка. ЗС РФ посилили тиск на українські позиції. Прогнозується, що в разі виходу загарбників на трасу Н15 ця ділянка буде найнебезпечнішою.

ЗС РФ просунулись в Кураховому

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що російські війська підійшли до села Дальнє та просунулись в самому місті Курахове.

"Питання доволі відкрите, де вони змогли закріпитись, але нічого хорошого такі просування не несуть", — запевнив офіцер.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: DeepState

Окупанти підірвали Курахівську дамбу

Доброволець 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов повідомив, що ворог підірвав Тернівську дамбу Курахівського водосховища. Внаслідок цього підтопило низку сіл.

"Дороги залишаються придатними до використання, але з певними нюансами, переміщення бронетехніки по ґрунтових дорогах навколо цих н.п. звісно ж обмежено", — розповів військовий.

Тернівська дамба та напрямок руху води Фото: DeepState

Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун у коментарі "Суспільне Донбас" розповів, що через обстріли оглянути дамбу неможливо. Однак у селах, розташованих вздовж течії річки Вовча, підіймається вода.

"Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз", — пояснив керівник МВА.

З його слів, водна вже підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади.

"Ми маємо по інших населених пунктах Великоновосілківської громади (інформацію, — ред.), що там йде вода, якщо шлюзи відкриваються. То ми констатуємо те, що дамба, ймовірно, пошкоджена", — додав Падун.

У мережі поширилося фото підірваної дамби, але аналітики DeepState повідомили, що на ньому — зруйнована ще у 2022 році Козаровицька дамба на річці Ірпінь. Водночас вони наголосили, що факту руйнування Курахівської дамби цей фотофейк жодним чином не скасовує.

Фото, яке поширили окупанти, було опубліковане в мережі понад два роки тому Фото: Deep State

Що каже Генштаб

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ зазначалось, що на Курахівському напрямку протягом доби було зафіксовано 48 атак позицій. Бої точились в районі Іллінки, Воздвиженки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.

"Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Іллінка", — передавало командування.

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що ЗСУ утримують плацдарм у лівобережній частині регіону.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи у Курській області та розповів про основні задання українських сил на цьому напрямку.