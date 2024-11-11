"Присутні і все бачать": ЗСУ утримують плацдарм на Лівобережжі Херсонської області, — ОВА

У Херсонській області від російських ударів за рік загинуло 200 мирних людей, серед них — одна дитина, заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Водночас Сили оборони дістались до лівобережжя і стежать за ворожими військами.

Російські війська протягом року випустили по правобережжю Херсонської області понад 200 тис. снарядів різних типів. Восени 2024 року вони продовжують загрожувати цивільним і влаштовують "сафарі", полюючи на мирних людей. Тим часом бійці ЗСУ тримають оборону, стежать за пересуванням ЗС РФ та мають плацдарм на лівобережжі. Про ситуацію в Херсонській області через рік після звільнення голова ОВА Олександр Прокудін розповів в ефірі телемарафону.

Прокудін повідомив, що бійці ЗСУ стежать за будь-якими рухами ворожого війська. До всього, на лівобережжі Дніпра досі є українські плацдарми. Голова Херсонської ОВА не повідомив, де саме розташовані ці плацдарми з міркувань безпеки.

"Ми знаємо і бачимо усе, що відбувається на Лівобережжі. Наші захисники та захисниці знаходяться там, повірте, на лівому березі і контролюють ситуацію. Тому не можу сказати локації, але сил і засобів у нас вистачає, аби стримувати їхню агресію", — заявив Прокудін.

Також чиновник заявив, що російські війська дванадцятий місяць поспіль завдає ударів по правобережжю. Протягом цього часу ЗС РФ завдали 37 тис. ударів, застосували 200 тис. снарядів різних типів і убили 200 українців, с перед них — одну дитину. Крім того, росіяни полюють на цивільних жителів: запускають дрони, які перелітають через Дніпро і переслідують звичайних людей. Сили оборони намагаються захистити громадян від атак РФ, але найкращий засіб порятунку — це евакуація, наголосив посадовець.

"Росіяни продовжують влаштовувати з дронів, як вони самі називаються сафарі, на жителів Херсонщині. У небезпеці кожен, хто проживає чи пересувається територією Херсонської області, куди дістають ворожі БПЛА. Окупанти обирають собі за цілі звичайних людей: дітей, цивільні автівки, швидкі, комунальні служби, це справжній терор", — сказав він.

Наступ РФ — ситуація в Херсонській області 11 листопада

У звіті Генштабу ЗСУ згадують про бойові дії на Придніпровському напрямку: у дописі Facebook станом на 8:00 11 листопада вказано, що там відбулось сім атак ЗС РФ. Про плацдарм Сил оборони на лівому березі Дніпра командування не згадувало. На онлайн-карті бойових дій DeepState можна побачити сіру область на Лівобережжі, площею 180 кв. км. "Сіра зона" означає, що статус місцевості не визначений і там відбуваються бої.

Наступ РФ - ситуація на Придніпровоському напрямку та лівобережжі Херсонщини 11 листопада 2024 Фото: DeepState

Зазначимо, влітку 2024 року військові підтвердили, що довелось відійти з плацдарму в Кринках на лівобережжі Херсонської області. Плацдарм утримували більше як пів року, але відійшли, коли від населеного пункту нічого не лишилося. Згідно з даними розслідувачів, під час боїв в Кринках зникло безвісти кілька українських бійців. Поліція назвала число зниклих — 788 осіб.

Нагадуємо, у вересні представники Збройних сил пояснили, чи можуть ЗС РФ вдруге окупувати правобережну частину Херсонської області та захопити Херсон.