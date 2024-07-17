Зниклих безвісти більше, ніж загиблих: хто з бійців ЗСУ так і не повернувся з Кринків (фото)

ЗСУ продовжують вести оборонну операцію на лівому березі Херсонщини, наразі бої тривають на островах. У Кринках окупанти не беруть в полон українських бійців, розповіли морпіхи.

Related video

Збройні сили України вийшли з Кринків Херсонської області, із середини жовтня 2023 до липня 2024 року тривала операція із заняття позицій і розширення плацдарму на лівому березі. Під час оборони населеного пункту безвісти зникли сотні військових, про них розповідає "Слідство.Інфо".

Селище утримували бригади морської піхоти й підрозділи бригад ТрО. 17 липня речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що українські бійці продовжують вести оборонну операцію на лівому березі, зокрема в районі Кринків. За інформацією журналістів, нині Сили оборони ведуть бої між правим та лівим берегами.

Загиблі та поранені українські бійці в Кринках

Медик Ігор Шеремета з позивним "Богомол"

24-річний морпіх із 505-го батальйону 37-ї бригади Василь із позивним "Фартовий" розповів, що пробув у Кринках 72 дні — з 2 грудня 2023 року по 14 лютого 2024. За його словами, з бійцями залишався досвідчений медик, який стабілізував усіх тяжкопоранених солдатів.

"Як в нас поранений, ми зразу доповідали, щоб вночі забрав човен. Багато човнів не доходило, бувало таке, що пацани лежали з відірваними кінцівками по 10 днів, і човни не могли до нас приїхати. У нас був дуже досвідчений медик, він всіх старався стабілізувати. Тільки два не вижили. Одного разу ми чекали на евак (евакуація, — ред.), нас травили газами, ми всі вибігли, а медика не встигли вивести, він отруївся газами і загинув", — розповів "Фартовий".

Ігор Шеремета з позивним "Богомол" був медиком 2-го батальйону 37-ї бригади, його тіло так і не вдалося забрати з лівобережжя.

"Ми всіх загиблих старались виносити на берег, щоб їх забрали, але припливає човен, і починають крити (росіяни, — ред.). Багато загиблих там. Десятки", — додав морпіх.

Зниклий чоловік у Кринках Фото: Слідство. Інфо

Військовий Олег Кушелюк з позивним "Святий"

У вайбер-чатах можна знайти тисячі повідомлень про те, що люди шукають своїх рідних у Кринках.

Фото: Слідство. Інфо Фото: Слідство. Інфо Фото: Слідство. Інфо Фото: Слідство. Інфо Фото: Слідство. Інфо Фото: Слідство. Інфо Фото: Слідство. Інфо Фото: Слідство. Інфо Фото: Слідство. Інфо

Так, Світлана шукає свого сина, 24-річного Олега Кушелюка з позивним "Святий" з Волині, він одружився рік тому.

Олег Кушелюк з позивним "Святий" Фото: Слідство. Інфо

"Він був електриком — машиністом у частині на Волині. І їх на пів року відправили на Південь у 35-ту бригаду, 88 батальйон. Спочатку Олег був у частині на Миколаївщині. А потім дзвонить мені і каже: "мамо, мене відправляють на "дику качку" (на нульовку), мамо, я нічого не хочу казати, але, може, я не вернусь". Це він мені дзвонив 2 квітня цього року. І з того часу зв’язку з ним немає", — розповіла жінка.

За її словами, 19 травня їй прийшло сповіщення про те, що її сина немає, а потім акт, де вказано, що Кушелюк зник безвісти. Командири сказали, що той загинув, але його тіло не можуть забрати.

"Ще двоє хлопців, які їхали туди з ним, — вони теж не виходять більше на зв’язок", — додала вона.

Боєць Олег Костов

5 березня 2022 року Олег Костов пішов добровольцем у 18 батальйон 35-ї бригади морської піхоти, він був стрільцем-снайпером.

"16 квітня він подзвонив і сказав, що у нього буде бойовий вихід на Лівий берег Дніпра, і що через три дні він перезвонить, але так і не передзвонив. Я дзвонила на гарячу лінію бригади, вони казали мені, що передзвонять, а 26-го квітня сказали, що він офіційно зник безвісти в Кринках. Хоч би знати, при яких обставинах", — сказала його старша сестра Анастасія.

Олег Костов Фото: Слідство. Інфо

Олегу було 33 роки. Знайомі бійця казали, що бачили, як той лежав, але потім його тіла не стало. Анастасія запитувала в командирів про нього, а вони відповіли: "наразі евакуація неможлива".

"Хоч би тіло забрати, поховати, щоб було до кого на могилу ходити, він же не міг крізь землю провалитись", — повідомила вона.

Бойовий медик Євген Смульський з позивним "Смурф"

Йому було 23 роки, він працював у Польщі, проте 28 лютого 2022 року повернувся захищати Україну. Чоловік пішов добровольцем у 88-й батальйон 35-ї бригади морської піхоти. Воював за Марʼїнку на Донбасі, отримав важку контузію, підлікувався та повернувся на фронт.

Євген Смульський з позивним "Смурф" Фото: Слідство. Інфо

"Смурф" служив бойовим медиком, останній раз він телефонував родині 9 квітня та сказав: "нас кидають на Лівий берег, телефон із собою брати не дозволяють, я тебе наберу, коли повернусь". 17 червня прийшов офіційний лист про те, що хлопець зник безвісти.

"Хоч би тіла дали звідти забрати… ці Кринки — це пастка", — наголосила мати бійця Любов.

Командири "Смурфа" їй сказали: "змиріться, поставте свічку, він загинув".

"А я що с*ка якась, а не мати, щоб я ставила свічку, коли я не знаю, чи жива моя дитина", — наголосила жінка.

Зникли безвісти в Кринках: яка кількість військових

Командир десантно-штурмової роти одного з батальйонів 35-ї бригади Денис із позивним "Єнот" повідомив, що оборона та розширення плацдарму в районі Кринків необхідні, адже в іншому разі окупанти самі б намагалися висадитися на човнах на правий берег. Він зауважив, що в роті немає поранених та вбитих, яких не вдалося забрати з лівобережжя.

Морпіхи розповіли, що ворог не бере полонених у Кринках. Проте в списках на обмін та повідомленнях про полон є прізвища тих, хто зник в цьому селищі.

Наразі бої тривають на островах біля Кринків. Журналісти поспілкувалися з матросами, човнярами та медиками з різних бригад морської піхоти, які були в цьому селищі або доправляли туди людей. За їхніми словами, оборона Кринків від початку була надважким завданням через обмежений ресурс.

Крім цього, дехто з них розповів, що на початку було можливим обороняти село та намагатися розширювати плацдарм, проте наприкінці зими завдання з утримання позицій для багатьох стало "дорогою в один кінець" через те, що ворог стер населений пункт вщент. Проте журналістам вдалося розшукати тих, хто в Кринках був тричі.

У поліції розповіли, що протягом жовтня 2023 – кінця червня 2024 року в Кринках розшукують як офіційно зниклих безвісти 788 чоловіків, тоді як кількість загиблих бійців, яких вивезли та поховали, — 262.

Нагадаємо, 16 липня джерело ЗМІ в Генштабі ЗСУ повідомило, що Сили оборони вийшли з Кринків на Херсонщині. За його словами, бої змістилися на острови, оскільки тримати рубіж в селищі не було сенсу.

17 липня джерело ЗМІ в Силах оборони та безпеки розповіло, що українці продовжують оборонну операцію на лівобережжі Дніпра, зокрема й в районі Кринків. Оборона також триває на інших плацдармах.