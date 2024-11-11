"Присутствуют и все видят": ВСУ удерживают плацдарм на Левобережье Херсонской области, — ОВА

В Херсонской области от российских ударов за год погибло 200 мирных людей, среди них — один ребенок, заявил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. В то же время Силы обороны добрались до левобережья и следят за вражескими войсками.

Российские войска в течение года выпустили по правобережью Херсонской области более 200 тыс. снарядов различных типов. Осенью 2024 года они продолжают угрожать гражданским и устраивают "сафари", охотясь на мирных людей. Тем временем бойцы ВСУ держат оборону, следят за передвижением ВС РФ и имеют плацдарм на левобережье. О ситуации в Херсонской области через год после освобождения глава ОВА Александр Прокудин рассказал в эфире телемарафона.

Прокудин сообщил, что бойцы ВСУ следят за любыми движениями вражеского войска. Ко всему, на левобережье Днепра до сих пор есть украинские плацдармы. Глава Херсонской ОВА не сообщил, где именно расположены эти плацдармы из соображений безопасности.

"Мы знаем и видим все, что происходит на Левобережье. Наши защитники и защитницы находятся там, поверьте, на левом берегу и контролируют ситуацию. Поэтому не могу сказать локации, но сил и средств у нас хватает, чтобы сдерживать их агрессию", — заявил Прокудин.

Также чиновник заявил, что российские войска двенадцатый месяц подряд наносит удары по правобережью. В течение этого времени ВС РФ нанесли 37 тыс. ударов, применили 200 тыс. снарядов различных типов и убили 200 украинцев, с перед ними — одного ребенка. Кроме того, россияне охотятся на гражданских жителей: запускают дроны, которые перелетают через Днепр и преследуют обычных людей. Силы обороны пытаются защитить граждан от атак РФ, но лучшее средство спасения — это эвакуация, подчеркнул чиновник.

"Россияне продолжают устраивать с дронов, как они сами называются сафари, на жителей Херсонщины. В опасности каждый, кто проживает или передвигается по территории Херсонской области, куда достают вражеские БПЛА. Оккупанты выбирают себе в качестве цели обычных людей: детей, гражданские машины, скорые, коммунальные службы, это настоящий террор", — сказал он.

Наступление РФ — ситуация в Херсонской области 11 ноября

В отчете Генштаба ВСУ упоминают о боевых действиях на Приднепровском направлении: в заметке Facebook по состоянию на 8:00 11 ноября указано, что там состоялось семь атак ВС РФ. О плацдарме Сил обороны на левом берегу Днепра командование не упоминало. На онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть серую область на Левобережье, площадью 180 кв. км. "Серая зона" означает, что статус местности не определен и там происходят бои.

Наступление РФ — ситуация на Приднепровском направлении и левобережье Херсонщины 11 ноября 2024 года Фото: DeepState

Отметим, летом 2024 года военные подтвердили, что пришлось отойти с плацдарма в Крынках на левобережье Херсонской области. Плацдарм удерживали более полугода, но отошли, когда от населенного пункта ничего не осталось. Согласно данным расследователей, во время боев в Крынках пропало без вести несколько украинских бойцов. Полиция назвала число пропавших — 788 человек.

Напоминаем, в сентябре представители Вооруженных сил объяснили, могут ли ВС РФ второй раз оккупировать правобережную часть Херсонской области и захватить Херсон.