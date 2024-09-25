"Сейчас война совсем другая": в ВСУ ответили, смогут ли ВС РФ повторно атаковать Херсон

По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, если противник действительно захочет вновь атаковать южный областной центр, то это станет для него непосильной задачей. Украинская сторона внимательно следит за действиями оккупантов.

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Российские оккупанты не прекращают активные боевые действия по всей линии фронта, в том числе на юге. Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире "Еспресо.TV" рассказал, сможет ли противник форсировать Днепр.

По его словам, эта задача достаточно сложная, ведь просто взять лодку, переплыть реку и начать боевые действия не получится. В результате, оккупанты не смогут начать наступление на Херсон через Днепр.

"Это целый комплекс мероприятий, которые должны проводиться. В первую очередь, это сосредоточение сил и средств, которые должны проводить это форсирование. Также должна быть мощная артиллерийская, ракетная и авиационная поддержка. Кроме того, все это не может произойти незаметно для украинской разведки. Сейчас война совсем другая: поднимаются дроны, которые все видят. Поэтому просто так скрыть такое количество сил и средств для осуществления форсирования и штурмов фактически нереально", — заявил Владислав Волошин.

В ВСУ рассказали, смогут ли российские оккупанты форсировать Днепр Фото: DeepStateMAP

Отдельно спикер Сил обороны Юга добавил, что украинские защитники сегодня контролируют всю островную часть Днепра. Все подъезды не только в Херсон, но и Херсонскую область.

"Поэтому осуществить незаметно форсирование Днепра и снова наступление на Херсон пока невозможно. Подготовительных шагов для того, чтобы осуществить форсирование Днепра, россияне не делают. В устье Днепра они держат силы и средства, но их недостаточно, чтобы осуществить форсирование", — подытожил Владислав Волошин.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что ВС РФ активизировались на левобережье Херсонской области. По словам спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, несмотря на попытки россиян занять новые позиции, Силы обороны наносят большой урон противнику. Оккупанты за сутки потеряли 79 человек, а также 22 единицы техники и оружия.