ВС РФ активизировались на левобережье Херсонской области: теряют лодки, бойцов и оружие

По словам спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, несмотря на попытки россиян занять новые позиции, Силы обороны наносят большой урон противнику. Оккупанты за сутки потеряли 79 человек, а также 22 единицы техники и оружия.

Related video

В последнее время наблюдается резкое повышение активности со стороны российских оккупантов на левобережье Херсонской области. Силы обороны в ответ на это наносят противнику колоссальные потери. Деталями поделился спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, ежедневно ВС РФ теряют немало вооружения и техники. В том числе речь идет и про личный состав, ведь за прошлые сутки на одном из участков росийские оккупанты потеряли 79 человек, среди которых 2 удалось взять в плен. Также уничтожены 22 единицы оружия и бронетехники.

"Среди них, если говорить о специфике местности в Херсонской области, на левобережье Днепра, противник потерял пять лодок. Что интересно, одно из поражений, которые наносят наши артиллеристы и ударные беспилотники, пришлось на склад хранения плавсредств. То есть оккупанты теряют лодки уже не поодиночке, а целыми складами", — заявил Дмитрий Лиховий.

ВС РФ активизировались на левобережье Херсонской области Фото: DeepStateMAP

Отдельно спикер ОСГВ "Таврия" добавил, что на Приднепровское направление за последние 3 дня выпало минимум 30 штурмов ВС РФ по позициям Сил обороны. Повышение активности противника припадает не только на один из плацдармов, севернее села Крынки, но и на разные местности на левом берегу Днепра, где заняли позиции ВСУ.

На юге продолжаются боевые столкновения, однако успехов у противника нет. Продолжается оборонная операция и позиции удерживаются.

"Сейчас интенсивность штурмовых действий со стороны врага в операционной зоне ОСГВ "Таврия" растет именно благодаря "повышению" российской активности на левобережье Днепра, именно на Приднепровском направлении. Там российские войска больше всего давят на наши позиции и устраивают больше всего штурмов", — подытожил Дмитрий Лиховий.

Напомним, 2 сентября сообщалось, могут ли россияне снова пойти в наступление на Херсон. Спикер ОСГВ "Таврия" заявил, что ВС РФ проводят штурмы без бронетехники, малыми группами на украинских плацдармах на левом берегу.