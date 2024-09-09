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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области

ВС РФ активизировались на левобережье Херсонской области: теряют лодки, бойцов и оружие

Бойцы ВС РФ
Фото: РИА Новости | ВС РФ активизировались на левобережье Херсонской области (иллюстративное изображение)

По словам спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, несмотря на попытки россиян занять новые позиции, Силы обороны наносят большой урон противнику. Оккупанты за сутки потеряли 79 человек, а также 22 единицы техники и оружия.

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В последнее время наблюдается резкое повышение активности со стороны российских оккупантов на левобережье Херсонской области. Силы обороны в ответ на это наносят противнику колоссальные потери. Деталями поделился спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, ежедневно ВС РФ теряют немало вооружения и техники. В том числе речь идет и про личный состав, ведь за прошлые сутки на одном из участков росийские оккупанты потеряли 79 человек, среди которых 2 удалось взять в плен. Также уничтожены 22 единицы оружия и бронетехники.

"Среди них, если говорить о специфике местности в Херсонской области, на левобережье Днепра, противник потерял пять лодок. Что интересно, одно из поражений, которые наносят наши артиллеристы и ударные беспилотники, пришлось на склад хранения плавсредств. То есть оккупанты теряют лодки уже не поодиночке, а целыми складами", — заявил Дмитрий Лиховий.

Карта боевых действий Fullscreen
ВС РФ активизировались на левобережье Херсонской области
Фото: DeepStateMAP

Отдельно спикер ОСГВ "Таврия" добавил, что на Приднепровское направление за последние 3 дня выпало минимум 30 штурмов ВС РФ по позициям Сил обороны. Повышение активности противника припадает не только на один из плацдармов, севернее села Крынки, но и на разные местности на левом берегу Днепра, где заняли позиции ВСУ.

На юге продолжаются боевые столкновения, однако успехов у противника нет. Продолжается оборонная операция и позиции удерживаются.

"Сейчас интенсивность штурмовых действий со стороны врага в операционной зоне ОСГВ "Таврия" растет именно благодаря "повышению" российской активности на левобережье Днепра, именно на Приднепровском направлении. Там российские войска больше всего давят на наши позиции и устраивают больше всего штурмов", — подытожил Дмитрий Лиховий.

Напомним, 2 сентября сообщалось, могут ли россияне снова пойти в наступление на Херсон. Спикер ОСГВ "Таврия" заявил, что ВС РФ проводят штурмы без бронетехники, малыми группами на украинских плацдармах на левом берегу.