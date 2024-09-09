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ЗС РФ активізувалися на лівобережжі Херсонської області: втрачають човни, бійців і зброю

Бійці ЗС РФ
Фото: РИА Новости | ЗС РФ активізувалися на лівобережжі Херсонської області (ілюстративне зображення)

За словами спікера ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, попри спроби росіян зайняти нові позиції, Сили оборони завдають великих втрат противнику. Окупанти за добу втратили 79 осіб, а також 22 одиниці техніки та зброї.

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Останнім часом спостерігається різке підвищення активності з боку російських окупантів на лівобережжі Херсонської області. Сили оборони у відповідь на це завдають противнику колосальних втрат. Деталями поділився речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, щодня ЗС РФ втрачають чимало озброєння та техніки. Зокрема йдеться і про особовий склад, адже минулої доби на одній з ділянок російські окупанти втратили 79 осіб, серед яких 2 вдалося взяти в полон. Також знищено 22 одиниці зброї та бронетехніки.

"Серед них, якщо говорити про специфіку місцевості на Херсонщині, на лівобережжі Дніпра, противник втратив п'ять човнів. Що цікаво, одне з уражень, які завдають наші артилеристи та ударні безпілотники, припало на склад зберігання плавзасобів. Тобто окупанти втрачають човни вже не поодинці, а цілими складами", — заявив Дмитро Лиховій.

Карта бойових дій Fullscreen
ЗС РФ активізувалися на лівобережжі Херсонської області
Фото: DeepStateMAP

Окремо речник ОСУВ "Таврія" додав, що на Придніпровський напрямок за останні 3 дні випало щонайменше 30 штурмів ЗС РФ по позиціях Сил оборони. Підвищення активності противника припадає не тільки на один із плацдармів, на північ від села Кринки, а й на різні місцевості на лівому березі Дніпра, де зайняли позиції ЗСУ.

На півдні тривають бойові зіткнення, проте успіхів у противника немає. Триває оборонна операція і позиції утримуються.

"Наразі інтенсивність штурмових дій з боку ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" зростає саме завдяки "підвищенню" російської активності на лівобережжі Дніпра, саме на Придніпровському напрямку. Там російські війська найбільше тиснуть на наші позиції і влаштовують найбільше штурмів", — підсумував Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, 2 вересня повідомлялося, чи можуть росіяни знову піти в наступ на Херсон. Спікер ОСУВ "Таврія" заявив, що ЗС РФ проводять штурми без бронетехніки, малими групами на українських плацдармах на лівому березі.