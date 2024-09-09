ЗС РФ активізувалися на лівобережжі Херсонської області: втрачають човни, бійців і зброю

За словами спікера ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, попри спроби росіян зайняти нові позиції, Сили оборони завдають великих втрат противнику. Окупанти за добу втратили 79 осіб, а також 22 одиниці техніки та зброї.

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Останнім часом спостерігається різке підвищення активності з боку російських окупантів на лівобережжі Херсонської області. Сили оборони у відповідь на це завдають противнику колосальних втрат. Деталями поділився речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, щодня ЗС РФ втрачають чимало озброєння та техніки. Зокрема йдеться і про особовий склад, адже минулої доби на одній з ділянок російські окупанти втратили 79 осіб, серед яких 2 вдалося взяти в полон. Також знищено 22 одиниці зброї та бронетехніки.

"Серед них, якщо говорити про специфіку місцевості на Херсонщині, на лівобережжі Дніпра, противник втратив п'ять човнів. Що цікаво, одне з уражень, які завдають наші артилеристи та ударні безпілотники, припало на склад зберігання плавзасобів. Тобто окупанти втрачають човни вже не поодинці, а цілими складами", — заявив Дмитро Лиховій.

ЗС РФ активізувалися на лівобережжі Херсонської області Фото: DeepStateMAP

Окремо речник ОСУВ "Таврія" додав, що на Придніпровський напрямок за останні 3 дні випало щонайменше 30 штурмів ЗС РФ по позиціях Сил оборони. Підвищення активності противника припадає не тільки на один із плацдармів, на північ від села Кринки, а й на різні місцевості на лівому березі Дніпра, де зайняли позиції ЗСУ.

На півдні тривають бойові зіткнення, проте успіхів у противника немає. Триває оборонна операція і позиції утримуються.

"Наразі інтенсивність штурмових дій з боку ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" зростає саме завдяки "підвищенню" російської активності на лівобережжі Дніпра, саме на Придніпровському напрямку. Там російські війська найбільше тиснуть на наші позиції і влаштовують найбільше штурмів", — підсумував Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, 2 вересня повідомлялося, чи можуть росіяни знову піти в наступ на Херсон. Спікер ОСУВ "Таврія" заявив, що ЗС РФ проводять штурми без бронетехніки, малими групами на українських плацдармах на лівому березі.