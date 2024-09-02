"Щодня під обстрілами": чи можуть росіяни знову піти в наступ на Херсон, — ЗСУ

Спікер ОСГВ "Таврія" заявив, що ЗС РФ проводять штурми без бронетехніки, малими групами на українських плацдармах на лівому березі.

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На цьому етапі війни Херсону не загрожує сухопутне вторгнення сил ворога. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

За його словами, українські війська на лівому березі Дніпра стримують російських окупантів. Щоправда, ЗС РФ щодня обстрілюють правий берег.

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"Немає жодних підстав говорити про те, що Херсону загрожують якісь сухопутні штурми. Так, на жаль, Херсон щодня переживає по кілька обстрілів із російських РСЗВ, але російський наступ йому не загрожує", — сказав він.

Лиховій також заявив, що ЗС РФ проводять штурми без бронетехніки, малими групами на українських плацдармах на лівому березі.

"Втрат позицій нашими військами допущено не було. Противник відійшов", — сказав він.

Спікер також зазначив, що в зоні дії ОСГВ "Таврія" обстановку можна назвати спокійною щодо інших ділянок фронту. Так, на півдні відбувається 2-3 бойові зіткнення на добу.

Дмитро Лиховий про ситуацію в Херсоні

Раніше повідомлялося, що в Херсоні місцеві жителі показали, як навчилися уникати атак ворожих дронів. Ворожі дрони постійно ширяють містом і полюють на цивільні цілі. Двом людям вдалося уникнути дронової атаки завдяки пильності.

Також ЗМІ писали, що пов'язані з оточенням Кадирова росіяни вивозять ріпак із Херсонщини. Є кілька компаній, які займаються вивезенням агропродукції із захопленої частини українського регіону і ці фірми створені вже після 2022 року, діляться розслідувачі. Одна з них пов'язана з чиновниками з Чечні.