Прямо в Білорусь: пов'язані з оточенням Кадирова росіяни вивозять ріпак із Херсонщини, — ЗМІ

Є кілька компаній, які займаються вивезенням агропродукції із захопленої частини українського регіону і ці фірми створені вже після 2022 року, діляться розслідувачі. Одна з них пов'язана з чиновниками з Чечні.

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Бізнесмени, які пов'язані з оточенням голови Чечні Рамзана Кадирова і партією "Единая Россия", почали вивозити з окупованої частини Херсонської області агропродукцію. Товар розміщують у Білорусі. Про це йдеться у спільному розслідуванні Білоруського розслідувального центру (БРЦ), хакерів з організації KibOrg і проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Українські кіберфахівці отримали доступ до даних російської Федеральної державної інформаційної системи "Зерно". Туди виробники мають вносити відомості про угоди на постачання аграрної продукції. Це дало змогу дізнатися, що протягом 2023 року з окупованої частини Херсонської області противник вивіз щонайменше 4,9 тисячі тонн ріпаку, і всі поставки були до Білорусі.

У цій схемі брала участь російська компанія ТОВ "Торгтрейд". Її представники минулого року вивезли із захопленої частини регіону 113 партій насіння озимого ріпаку загальною вагою 2,6 тисячі тонн. Більша частина товару, згідно з витікаючими документами, призначалася для поставки білоруському ВАТ "Новоельнянский межрайагроснаб".

Журналістам вдалося взяти коментар у директора компанії Вадима Алексєєва, який підтвердив так званий експорт продукції з Херсонської області. При цьому він скаржиться, що доводиться давати хабарі російським солдатам на виїзді з регіону.

"Крим, Херсонщина, Запоріжжя — основне [насіння соняшнику та/або ріпаку — ред.] однаково в мене звідти… Вони (ЗС РФ, — ред.) зупиняють машину і вимагають документи, вони вимагають документи на вантаж і кажуть: повинна бути перепустка. Змушують перевізника, бідного, йти на якийсь компроміс", — ділиться Вадим Алексєєв.

Компанія "Торгтрейд": як з'явилася і хто володіє

Авторам розслідування також вдалося з'ясувати, що компанія "Торгтрейд" належить 77-річній мешканці Чечні Розі Ахмедівні Моллаєвій, при цьому немає жодних доказів, що саме вона особисто володіє цим бізнесом.

Компанія "Торгтрейд" нібито належить 77-річній пенсіонерці з Чечні Фото: Схеми

Зареєстрували фірму лише 2022 року в місті Грозний, і якщо спочатку виручка становила 50 тисяч рублів (693 євро, — ред.), то за рік зросла до 200,6 млн рублів (2,16 млн євро, — ред.).

Виручка компанії "Торгтрейд" за рік збільшилася в сотні разів Фото: Схеми

Журналісти вирішили зателефонувати Розі Моллаєвій, якій і належить нібито бізнес, однак за номером із російських баз відповів чоловік на ім'я Тамерлан Берікханов. Він, продовжують розслідувачі, був прописаний із жінкою за однією адресою в Чечні. Під час розмови він представився "господарем безпосередньо всього цього, і в Білорусі зокрема".

За справи компанії "Торгтрейд" відповідає Тамерлан Берікханов Фото: KibOrg

Розслідувачі натрапили на сторінку Тамерлана Берікханова в соціальній мережі Linkedin і там зазначено, що той працював у Департаменті фінансів Грозного. Також вдалося знайти завдяки витокам інформацію про те, що чоловік бронював авіаквитки для Рози Моллаєвої та Зураба Ісаєва. Останній — член впливової в Чечні родини.

Журналісти дізналися, хто причетний до вивезення агропродукції з Херсонської області в Білорусь Фото: Схеми

Батько Зураба Ісаєва, Салаудін Абубакарович, є рідним братом Елі та Хусейна Ісаєвих. Перший із них — високопоставлений російський чиновник, який обіймає посаду заступника начальника Федерального казначейства РФ. При цьому свою кар'єру він розпочав ще за часів, коли головою Чечні був Ахмат Кадиров, батько Рамзана.

Хусейн Ісаєв обіймав посаду голови Держради Чечні і загинув разом з Ахматом Кадировим ще 2004 року під час вибуху на стадіоні "Динамо".

Журналісти дізналися, хто причетний до вивезення агропродукції з Херсонської області в Білорусь Фото: Скриншот

"Чи було знайомство Тамерлана Берікханова із Зурабом Ісаєвим обставиною, яка дозволила нещодавно створеній компанії зайняти нішу в бізнесі з вивезення українського зерна з окупованих Росією територій, журналістам на момент виходу матеріалу підтвердити не вдалося. Ісаєв на дзвінки не відповів", — пишуть автори розслідування.

Тамерлан Берікханов на запитання журналістів про те, куди потрапляє агропродукція із захоплених українських регіонів у Білорусі відповів, що товар їде на підприємства "Торгтрейду". Не йдеться про продаж-перепродаж, адже все їде на завод "Триал Эксперт".

Заводи в Білорусі: що роблять з українською агропродукцією

"Триал Эксперт" є підприємством Білорусі. Журналістка БРЦ, яка використала легенду про те, що вона є чиновницею в Херонській області, зв'язалася зі співвласником заводу Ігорем Якубовичем. Той відповів, що за інтереси фірми може відповідати Тамерлан Берікханов, а його підприємство переробляє отриманий ріпак на олію.

"Ми возимо його в різні країни: в Ізраїль і Малайзію. Тому тут і по Білорусі в нас багато купують", — розповів Ігор Якубович.

Хто ще помічений у схемі вивезення української агропродукції

Розслідувачі виявили другу російську компанію, яка фігурує в поставках насіння ріпаку на територію Білорусі із захопленої частини України. Йдеться про ТОВ "Агротрейд", яка возить товар для наступних підприємств Білорусі: "Новобелицкий комбинат хлебопродуктов" та ТОВ "Агропродукт".

Одним із місць походження агропродукції є Херсонська область. Фірма "Агротрейд" була зареєстрована лише 2023 року, і за цей час виручка компанії склала 163,4 млн рублів (1,77 млн євро), але якщо говорити про чистий прибуток, то сума нижча — 7,4 млн рублів (80,2 тисяч євро).

Як зросла виручка компанії "Агротрейд" за рік Фото: Схеми

Директором російської компанії є колишній український бізнесмен Антон Тихомиров, який з 2024 року почав співпрацювати з росіянами і обіймав різні посади в окупованому Криму. Наприклад, з квітня 2015 по листопад 2016 року він був секретарем ялтинського місцевого відділення партії "Единая Россия", а потім близько року і зовсім був заступником глави окупаційної адміністрації Ялти, опікуючись питаннями транспорту, зв'язку, молоді та спорту.

Антон Тихомиров після 2014 року почав співпрацювати з росіянами Фото: Схеми

Його дружина Яна Тихомирова у 2015 році керувала кондитерською в Ялті і зустрічала тоді з посмішкою колишнього російського президента Дмитра Медведєва і "главу" окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Журналісти дізналися, хто причетний до вивезення агропродукції з Херсонської області в Білорусь Фото: Схеми

Третя фірма, яка займалася вивезенням продукції з Херсонської області називається ТОВ "Велес-Агро". Журналістам вдалося знайти 53 партії ріпаку загальною вагою 1171 тонна, що призначалися для білоруських підприємств ЗАТ "Облрапсагросервис" і згаданого вище ТОВ "Агропродукт".

Російський індивідуальний підприємець Олексій Лук'янченко з Барнаула не обійшов стороною захоплений український регіон і загалом вивіз 9 партій насіння ріпаку вагою 289,3 тонни для філії білоруського ВАТ "Гомельхлебопродукт" — "Новобелицкий КХП".

"Усі партії сформовані у квітні 2023 року в селищі Новотроїцьке Херсонської області. Поспілкуватися з Олексієм Лук'янченком не вдалося: журналісти не додзвонилися на жоден із десяти пов'язаних із ним телефонних номерів", — ідеться в повідомленні.

Журналісти намагалися зв'язатися з тими, хто причетний до вивезення агропродукції, проте більшість так і не відповіли на запит на момент публікації матеріалу.

Юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська заявляє, що вище перераховані факти є розграбуванням майна або іншими словами — воєнним злочином. Водночас випадки, коли в українських фермерів в окупації не крадуть, а купують товари, потребують додаткового аналізу.

"Для встановлення протиправності слід оцінити, за якою ціною купується зерно у фермерів. Якщо вона не є ринковою, це може свідчити на користь розграбування як воєнного злочину. А також обставини, за яких фермери почали співпрацювати з росіянами: примус, залякування, відсутність альтернативних ринків на продаж зерна, що може бути роз'яснено на користь вчинення злочину розграбування", — підсумувала Катерина Рашевська.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що російські окупанти почали вивозити українське зерно до Ірану, про що заявили в Центрі національного спротиву. Тим часом у Кремлі незадоволені врожаєм на тимчасово окупованій території Херсонської області. Порівняно з минулим роком він суттєво знизився.

Також повідомлялося, що в Одеській області затримали корабель, який вивозив із Криму крадене зерно. Капітаном вантажного судна був громадянин Азербайджану. Корабель транспортував понад три тисячі тонн агропродукції, призначеної для турецької компанії.