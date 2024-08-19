Рамзан Кадиров подякував Ілону Маску за Starlink

Голова Чеченської республіки за два останні дні виявився вдячний мільярдеру за багато що. Але Ілон Маск уже заявив, що не дарував йому автомобіль.

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Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров подякував американському мільярдерові Ілону Маску за Starlink. Днем раніше Рамзан уже стверджував, що засновник компаній SpaceX і Tesla подарував йому автомобіль Cybertruck. Повідомлення з'явилося на Telegram-каналі голови Чечні, до того ж він скопіював листування Маска з журналістом Сетом Абрамсоном, який дорікнув мільярдерові в тому, що він дарує свої авто топчиновникам країни-агресора.

"Ілоне, не звертай уваги на відсталих і необізнаних людей і продажні ЗМІ. Не варто на них відволікатися, повір мені. Краще продовжуй творити і досягати нових вершин. Нам твої розробки дуже допомагають. Ти в будь-якому разі молодець!" — написав Кадиров і подякував Маску за Starlink.

Пост Рамзана Кадирова про Starlink Фото: Скриншот

"До речі, окреме спасибі за Starlink. Швидкість зв'язку в зоні СВО взагалі вогонь! Від бійців окремий респект!" — повідомив Кадиров. Реакції від Ілона Маска поки що не було.

Нагадаємо, 17 серпня глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що отримав від засновника Tesla Ілона Маска автомобіль Cybertruck.

Він опублікував відео в Telegram, продемонструвавши, що його Cybertruck обладнаний великокаліберним кулеметом, і навіть покатався на електровнедорожнику по Грозному, обвісившись кулеметними стрічками. Кадиров навіть пообіцяв відправити Кібертрак на передову, заявивши, що "цей "звір" принесе багато користі нашим бійцям", але не уточнивши, де "звіра" збираються заряджати в польових умовах.

Кадиров також запросив Маска відвідати Грозний.

Журналіст Сет Абрамсон запитав у Маска, чому він дарує свої автомобілі "ворогам Америки", які перебувають під санкціями. На що Маск відповів різко, але зі смайликами.

Тред про Кібертрак Рамзана Кадирова

"Ти серйозно настільки відсталий, що думаєш, що я подарував Cybertruck російському генералу?", — написав Маск у відповідь.

Ціна на Cybertruck у Росії варіюється від 13 до 35 мільйонів рублів. Офіційно компанія Tesla не поставляє свої електромобілі в країну. Але в Москві Cybertruck бачили в травні 2024 року.

У вересні 2019 року про подаровану Маском машину говорив білоруський лідер Олександр Лукашенко. "У мене є електрична машина Tesla, я іноді її тестую. Маск подарував", — стверджував він. Засновник Tesla спростував слова Лукашенка.

Раніше власники Cybertruck з'ясували, що позашляховик не може перетнути неглибоку річку. Tesla Cybertruck застряг, намагаючись потрапити на інший берег річки в Каліфорнії. Тож витягав його зовсім не екологічний, але надійний пікап Silverado.