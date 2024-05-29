Tesla Cybertruck ганебно застряг, намагаючись перетнути неглибоку річку (відео)

Виявилося, що позашляховик не такий прохідний, як анонсувалося. У підсумку його витягнув пікап Silverado.

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Футуристичний позашляховик "Тесла Кібертрак" знову опинився в кумедній ситуації, коли не зміг подолати неглибоку річку в каньйоні Азуса в Каліфорнії. У підсумку йому на допомогу прийшов пікап. Про це пише Daily Mail.

Tesla Cybertruck спіймали під час спроби перетнути річку. На відео видно, як машина рухається вперед і назад, але не може виїхати на тверду землю.

На відео, опублікованому на YouTube, видно, як незграбний автомобіль від компанії Ілона Маска застряг у річці, а його шини вкриті водою. Водій намагався спочатку поїхати вперед, але забуксував, тоді він спробував здати назад, але і ця спроба закінчилася невдачею.

Tesla Cybertruck застряг у річці

За словами користувача YouTube, після неодноразових спроб вибратися з річки Tesla Cybertruck у підсумку "врятував" пікап Silverado, який і витягнув його з річки.

Коментатори висміяли водія за спробу перетнути водойму на розрекламованому позашляховику.

"Я думав, що це найкращий позашляховик у світі, але що сталося", — сказав один із коментаторів.

"Одна з проблем, яку я помітив у Кібертраку, полягає в тому, що він занадто жорсткий для своєї великої колісної бази. Коли колеса розташовані так далеко одне від одного, вам потрібна додаткова підвіска. В іншому разі це просто висока машина", — зазначив інший коментатор.

Ще один порадив водіям Tesla Cybertruck завжди брати із собою друга на стандартному позашляховику, який завжди зможе прийти на допомогу. Тому що підвіска і шини позашляховика Tesla не призначені для бездоріжжя. Кумедно, але на офіційному сайті Tesla є фото Cybertruck, який якраз долає річку посеред бездоріжжя.

Рекламне фото Tesla Cybertruck Фото: Tesla

Це останній з безлічі інцидентів з автомобілем, з якими у багатьох покупців виникло безліч проблем. Найдешевший "Кібертрак" коштує 57 390 доларів, найдорожча модифікація Cyberbeast — 96 390 доларів.

Рекламне фото Tesla Cybertruck Фото: Tesla

У березні репер 2Rar врізався в культову вивіску готелю "Беверлі-Гіллз" і попросив в Ілона Маска нову машину, оскільки в його новенького позашляховика відлетіли двері

Інший необережний водій у березні виїхав на своєму Tesla Cybertruck на каліфорнійський пляж і застряг у прибої.

Також Фокус писав про те, що в США зламався новенький електромобіль Tesla Cybertruck, пробіг якого становив лише 56 км. Водій хотів його зарядити, оскільки рівень заряду батареї становив лише 47%. Але в підсумку з автомобіля почала витікати охолоджувальна рідина.