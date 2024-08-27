Прямиком в Беларусь: связанные с окружением Кадырова россияне вывозят рапс из Херсонщины, — СМИ

Есть несколько компаний, которые занимаются вывозом агропродукции из захваченной части украинского региона и эти фирмы созданы уже после 2022 года, делятся расследователи. Одна из них связана с чиновниками из Чечни.

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Бизнесмены, которые связаны с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова и партией "Единая Россия", начали вывозить с оккупированной части Херсонской области агропродукцию. Товар размещают в Беларуси. Об этом говорится в общем расследовании Беларусского расследовательского центра (БРЦ), хакеров из организации KibOrg и проекта Радио Свобода "Схемы".

Украинские киберспециалисты получили доступ к данным российской Федеральной государственной информационной системы "Зерно". Туда производители должны вносить ведомости про сделки на поставки аграрной продукции. Это позволило узнать, что в течение 2023 года с оккупированной части Херсонской области противник вывез не менее 4,9 тысяч тонн рапса и все поставки были в Беларусь.

В этой схеме принимала участие российская компания ООО "Торгтрейд". Ее представители в прошлом году вывезли из захваченной части региона 113 партий семян озимого рапса общим весом 2,6 тысяч тонн. Большая часть товара, согласно утекшим документам, предназначалась для поставки белорусскому ОАО "Новоельнянский межрайагроснаб".

Журналистам удалось взять комментарий у директора компании Вадима Алексеева, который подтвердил так называемый экспорт продукции с Херсонской области. При этом он жалуется, что приходится давать взятки российским солдатам на выезде из региона.

"Крым, Херсонщина, Запорожье — основное [семена подсолнечника и/или рапса — ред.] все равно у меня оттуда… Они (ВС РФ, — ред.) останавливают машину и требуют документы, они требуют документы на груз и говорят: должен быть пропуск. Заставляют перевозчика, бедного, идти на какой-то компромисс", — делится Вадим Алексеев.

Компания "Торгтрейд": как появилась и кто владеет

Авторам расследования также удалось выяснить, то компания "Торгтрейд" принадлежит 77-летней жительнице Чечни Розе Ахмедовне Моллаевой, при этом нет никаких доказательств, что именно она лично владеет этим бизнесом.

Компания "Торгтрейд" якобы принадлежит 77-летней пенсионерке из Чечни Фото: Схемы

Зарегистрировали фирму лишь в 2022 году в городе Грозный и если сначала выручка составляла 50 тысяч рублей (693 евро, — ред.), то спустя год выросла до 200,6 млн рублей (2,16 млн евро, — ред.).

Выручка компании "Торгтрейд" за год увеличилась в сотни раз Фото: Схемы

Журналисты решили позвонить Розе Моллаевой, которой и принадлежит якобы бизнес, однако по номеру из российских баз ответил мужчина по имени Тамерлан Берикханов. Он, продолжают расследователи, был прописан с женщиной по одному адресу в Чечне. В ходе разговора он представился "хозяином непосредственно всего этого, и в Беларуси в том числе".

За дела компании "Торгтрейд" отвечает Тамерлан Берикханов Фото: KibOrg

Расследователи наткнулись на странице Тамерлана Берикханова в социальной сети Linkedin и там указано, что тот работал в Департаменте финансов Грозного. Также удалось найти благодаря утечкам информацию о том, что мужчина бронировал авиабилеты для Розы Моллаевой и Зураба Исаева. Последний — член влиятельной в Чечне семьи.

Журналисты узнали, кто причастен к вывозу агропродукции из Херсонской области в Беларусь Фото: Схемы

Отец Зураба Исаева, Салаудин Абубакарович, является родным братом Эли и Хусейна Исаевых. Первый из них — высокопоставленный российский чиновник, занимающий должность заместителя начальника Федерального казначейства РФ. При этом свою карьеру он начал еще во времена, когда главой Чечни являлся Ахмат Кадыров, отец Рамзана.

Хусейн Исаев занимал должность председателя Госсовета Чечни и погиб вместе с Ахматом Кадыровым еще в 2004 году во время взрыва на стадионе "Динамо".

Журналисты узнали, кто причастен к вывозу агропродукции из Херсонской области в Беларусь Фото: Скриншот

"Было ли знакомство Тамерлана Берикханова с Зурабом Исаевым обстоятельством, которое позволило недавно созданной компании занять нишу в бизнесе по вывозу украинского зерна с оккупированных Россией территорий, журналистам на момент выхода материала подтвердить не удалось. Исаев на звонки не ответил", — пишут авторы расследования.

Тамерлан Берикханов на вопрос журналистов о том, куда попадает агропродукция из захваченных украинских регионов в Беларуси ответил, что товар едет на предприятия "Торгтрейда". Речь не идет о продаже-перепродаже, ведь все едет на завод "Триал Эксперт".

Заводы в Беларуси: что делают с украинской агропродукцией

"Триал Эксперт" является предприятием Беларуси. Журналистка БРЦ, которая использовала легенду о том, что она является чиновницей в Херонской области, связалась с совладельцем завода Игорем Якубовичем. Тот ответил, что за интересы фирмы может отвечать Тамерлан Берикханов, а его предприятие перерабатывает полученный рапс на масло.

"Мы возим его в разные страны: в Израиль и Малайзию. Поэтому здесь и по Беларуси у нас много покупают", — рассказал Игорь Якубович.

Кто еще замечен в схеме вывоза украинской агропродукции

Расследователи обнаружили вторую российскую компанию, которая фигурирует в поставках Семен рапса на территорию Беларуси из захваченной части Украины. Речь про ООО "Агротрейд", которая возит товар для следующих предприятий Беларуси: "Новобелицкий комбинат хлебопродуктов" та ООО "Агропродукт".

Одним из мест похождения агропродукции является Херсонская область. Фирма "Агротрейд" была зарегистрирована лишь 2023 году и за это время выручка компании составила 163,4 млн рублей (1,77 млн евро), но если говорить о чистой прибыли, то сумма ниже — 7,4 млн рублей (80,2 тысяч евро).

Как выросла выручка компании "Агротрейд" за год Фото: Схемы

Директором российской компании является бывший украинский бизнесмен Антон Тихомиров, который с 2024 года начал сотрудничать с россиянами и занимал различные должности в оккупированном Крыму. К примеру, с апреля 2015 по ноябрь 2016 он являлся секретарем ялтинского местного отделения партии "Единая Россия", а потом около года и вовсе был заместителем главы оккупационной администрации Ялты, занимаясь вопросами транспорта, связи, молодежи и спорта.

Антон Тихомиров после 2014 года начал сотрудничать с россиянами Фото: Схемы

Его жена Яна Тихомирова в 2015 году управляла кондитерской в Ялте и встречала тогда с улыбкой бывшего российского президента Дмитрия Медведева и "главу" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Журналисты узнали, кто причастен к вывозу агропродукции из Херсонской области в Беларусь Фото: Схемы

Третья фирма, которая занималась вывозом продукции из Херсонской области называется ООО "Велес-Агро". Журналистам удалось найти 53 партии рапса общим весом 1171 тонна, предназначавшиеся для белорусских предприятий ЗАО "Облрапсагросервис" и упомянутого выше ООО "Агропродукт".

Российский индивидуальный предприниматель Алексей Лукьянченко из Барнаула не обошел стороной захваченный украинский регион и в общей сложности вывез 9 партий семян рапса весом в 289,3 тонны для филиала белорусского ОАО "Гомельхлебопродукт" — "Новобелицкий КХП".

"Все партии сформированы в апреле 2023 года в поселке Новотроицкое Херсонской области. Пообщаться с Алексеем Лукьянченко не удалось: журналисты не дозвонились ни на один из десяти связанных с ним телефонных номеров", — говорится в сообщении.

Журналисты пытались связаться с теми, кто причастен к вывозу агропродукции, однако большинство так и не ответили на запрос на момент публикации материала.

Юристка Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская заявляет, что выше перечисленные факты являются разграблением имущества или иными словами — военным преступлением. В то же время, случаи когда у украинских фермеров в оккупации не крадут, а покупают товары, требуют дополнительного анализа.

"Для установления противоправности следует оценить, по какой цене покупается зерно у фермеров. Если она не является рыночной, это может свидетельствовать в пользу разграбления как военного преступления. А также обстоятельства, при которых фермеры начали сотрудничать с россиянами: принуждение, запугивание, отсутствие альтернативных рынков на продажу зерна, что может быть разъяснено в пользу совершения преступления разграбления", — подытожила Екатерина Рашевская.

Напомним, 2 августа сообщалось, что российские оккупанты начали вывозить украинское зерно в Иран, о чем заявили в Центре национального сопротивления. Между тем, в Кремле недовольны урожаем на временно оккупированной территории Херсонской области. В сравнении с прошлым годом он существенно снизился.

Также сообщалось, что в Одесской области задержали корабль, который вывозил из Крыма краденое зерно. Капитаном грузового судна был гражданин Азербайджана. Корабль транспортировал более трех тысяч тонн агропродукции, предназначенной для турецкой компании.