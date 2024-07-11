В Одесской области задержали корабль, который вывозил из Крыма краденое зерно (фото)

По данным следствия, капитаном грузового судна был гражданин Азербайджана. Корабль транспортировал более трех тысяч тонн агропродукции, предназначенной для турецкой компании.

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В акватории Одесской области Служба безопасности Украины задержала иностранное грузовое судно и его капитана, который помогал россиянам вывозить украинское зерно из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 11 июля.

Корабль, плававший под флагом одной из стран Центральной Африки, выполнял заказ Российской Федерации.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно заходило в морской порт Севастополя, чтобы загрузить награбленную агропродукцию.

После этого груз транспортировался на Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора.

Капитан судна для сокрытия действий экипажа периодически выключал GPS-трекер и вносил ложные сведения в журнал маршрутов и стоянок.

Расследование установило, что капитаном грузового корабля является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него, в состав экипажа входило еще 12 иностранцев.

СБУ задержала иностранное грузовое судно и его капитана Фото: СБУ Фото: СБУ

По данным Офиса генпрокурора, речь идет о корабле USKO MFU под флагом Камеруна, который в 2023 году зашел и вышел из закрытого Украиной порта в Севастополе. Там его загрузили более 3000 тоннами агропродукции, предназначенной для турецкой компании.

Капитан корабля — гражданин Азербайджана.

Задержан капитан корабля Фото: Офис генерального прокурора

Во время обыска на борту судна нашли документы, средства навигации и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

На основе собранных материалов следователи СБУ сообщили капитану корабля о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Судно отбуксировали в Одесскую область и арестовали. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и других лиц, причастных к незаконной деятельности.

С 15 июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя.

Напомним, 9 июля в Румынии по запросу Украины арестовали сухогруз, когда он проходил по Дунаю. USKO MFU был загружен ячменем и направлялся в Грецию.

27 февраля российские ракеты попали в турецкое судно, которое два года стояло в порту Херсона. На его борту было 2 тысячи 800 тонн азотного удобрения — сыпучего карбамида.