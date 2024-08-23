Российские оккупанты начали вывозить украинское зерно в Иран, — ЦНС

Между тем, в Кремле недовольны урожаем на временно оккупированной территории Херсонской области. В сравнении с прошлым годом он существенно снизился.

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Российские оккупанты разработали новый маршрут для вывоза ворованного украинского зерна. Они наладили его поставки в Иран. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты наладили новый логистический маршрут для вывоза украинского зерна. В частности, аграрную продукцию поездами вывозят из Луганщины в Каспийское море и далее в Иран", — говорится в сообщении.

Между тем, в Кремле недовольны урожаем на временно оккупированной территории Херсонской области. В сравнении с прошлым годом он существенно снизился. В ЦНС объясняют падение урожая уничтожением в прошлом году россиянами Каховской ГЭС, вода из которой орошала землю на Херсонщине.

Центр национального сопротивления также в очередной раз призвал сообщать о коллаборационистах, чтобы никто не избежал ответственности за грабеж украинских земель.

Напомним, что российские оккупанты месяц скрывались в сарае жителей села Старомайорское в Донецкой области. Чтобы выжить, они воровали зерно у кур и пекли из него моторженики.

Также сообщалось, что в Одесской области задержали корабль, который вывозил из Крыма краденое зерно. Капитаном грузового судна был гражданин Азербайджана. Корабль транспортировал более трех тысяч тонн агропродукции, предназначенной для турецкой компании.