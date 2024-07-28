"Суетим из того, что есть": оккупантам пришлось прятаться в захваченном селе и воровать зерно у кур

Оккупанты нашли в сарае зерно и перемешивали его через мясорубку, а потом делали моторженики и варили кашу.

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Российские оккупанты вынуждены были месяц скрываться в сарае жителей села Старомайорское в Донецкой области. Все это время они выживали, как могли, поскольку продуктов им не подвозили, поэтому потребляли то, что оставили украинцы. Об этом рассказывает российское издание ASTRA.

Так "робинзонами" стали российские военные из 394 мотострелкового полка (в/ч 25573). Они записали видео о том, как месяц без еды скрывались в сарае жителей украинского села Старомайорское.

Чтобы выжить они забирали у кур зерно и перемалывали его, чтобы испечь хлеб и сварить кашу.

"До чего дошел прогресс. Научились хлеба печь. 27-й день, Старомайорский передок. Сидим в блокаде, сука, жарим хлеб. У нас еды нет, только пшеница. Нашли мясорубку, перемалываем, отделяем муку от сечки, готовим кашу, а из этого делаем лепешки. Вот, "суетим" из того, что нам оставили мирные украинцы. А по факту, воруем зерно у курок, потому что это все из кладовых", — рассказали военные РФ.

На обнародованных кадрах оккупанты показали, как пекут что-то вроде моторжеников, благодаря которым во время Голодомора в 30-х годах выживали украинцы. А рядом с плитой миска с баландой, из которой оккупанты пекут хлебцы.

Напомним, что в районе Часового Яра танкисты ВСУ вели бой в охваченном огнем танке. "Прилет" по ним произошел, как только они выехали на задание. Далее их еще атаковали несколько FPV-дронов.