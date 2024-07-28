"Суєтім з того, що є": окупантам довелося ховатися в захопленому селі і красти зерно в курей

Окупанти знайшли в сараї зерно і перемішували його через м'ясорубку, а потім робили моторженики і варили кашу.

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Російські окупанти змушені були місяць переховуватися в сараї жителів села Старомайорське на Донеччині. Весь цей час вони виживали, як могли, оскільки харчів їм не підвозили, тож споживали те, що залишили українці. Про це розповідає російське видання ASTRA.

Так "робінзонами" стали російські військові із 394 мотострілецького полку (в/ч 25573). Вони записали відео про те, як місяць без їжі переховувалися у сараї мешканців українського села Старомайорське.

Щоб вижити вони забирали в курей зерно і перемелювали його, щоб спекти хліб і зварити кашу.

"До чого дійшов прогрес. Навчилися хліба пекти. 27-й день, Старомайорський передок. Сидимо у блокаді, сука, смажимо хліб. У нас їжі немає, тільки пшениця. Знайшли м'ясорубку, перемелюємо, відокремлюємо борошно від січки, готуємо кашу, а з цього робимо коржики. От, "суєтім" з того, що нам залишили мирні українці. А за фактом, крадемо зерно у курок, бо це все з комор", — розповіли військові РФ.

На оприлюднених кадрах окупанти показали, як печуть щось на кшталт моторжеників, завдяки яким під час Голодомору в 30-х роках виживали українці. А поруч з плитою миска з баландою, з якої окупанти печуть хлібці.

Нагадаємо, що в районі Часового Яру танкісти ЗСУ вели бій в охопленому вогнем танку. "Приліт" по них стався, як тільки вони виїхали на завдання. Далі їх ще атакували кілька FPV-дронів.