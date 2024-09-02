"Каждый день под обстрелами": могут ли россияне снова пойти в наступление на Херсон, —ВСУ

Спикер ОСГВ "Таврия" заявил, что ВС РФ проводят штурмы без бронетехники, малыми группами на украинских плацдармах на левом берегу.

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На этом этапе войны Херсону не угрожает сухопутное вторжение сил врага. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.

По его словам, украинские войска на левом берегу Днепра сдерживают российских оккупантов. Правда, ВС РФ каждый день обстреливают правый берег.

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"Нет никаких оснований говорить о том, что Херсону угрожают какие-то сухопутные штурмы. Да, к сожалению, Херсон ежедневно переживает по несколько обстрелов из российских РСЗО, но российское наступление ему не угрожает", – сказал он.

Лиховий также заявил, что ВС РФ проводят штурмы без бронетехники, малыми группами на украинских плацдармах на левом берегу.

"Потерь позиций нашими войсками допущено не было. Противник отошел", – сказал он.

Спикер также отметил, что в зоне действия ОСГВ "Таврия" обстановку можно назвать спокойной относительно других участков фронта. Так, на юге проходит 2-3 боестолкновения в сутки.

Дмитрий Лиховий о ситуации в Херсоне

Ранее сообщалось, что в Херсоне местные жители показали, как научились избегать атак вражеских дронов. Вражеские дроны постоянно парят по городу и охотятся на гражданские цели. Двум людям удалось избежать дроновой атаки благодаря бдительности.

Также СМИ писали, что связанные с окружением Кадырова россияне вывозят рапс из Херсонщины. Есть несколько компаний, которые занимаются вывозом агропродукции из захваченной части украинского региона и эти фирмы созданы уже после 2022 года, делятся расследователи. Одна из них связана с чиновниками из Чечни.