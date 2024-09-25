"Зараз війна зовсім інша": у ЗСУ відповіли, чи зможуть ЗС РФ повторно атакувати Херсон

За словами спікера Сил оборони Півдня Владислава Волошина, якщо противник дійсно захоче знову атакувати південний обласний центр, то це стане для нього непосильним завданням. Українська сторона уважно стежить за діями окупантів.

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Російські окупанти не припиняють активних бойових дій по всій лінії фронту, зокрема й на півдні. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі "Еспресо.TV" розповів, чи зможе противник форсувати Дніпро.

За його словами, це завдання досить складне, адже просто взяти човен, переплисти річку і почати бойові дії не вийде. У результаті, окупанти не зможуть почати наступ на Херсон через Дніпро.

"Це цілий комплекс заходів, які мають проводитися. Насамперед, це зосередження сил і засобів, які мають проводити це форсування. Також має бути потужна артилерійська, ракетна та авіаційна підтримка. Крім того, все це не може відбутися непомітно для української розвідки. Зараз війна зовсім інша: піднімаються дрони, які все бачать. Тому просто так приховати таку кількість сил і засобів для здійснення форсування і штурмів фактично нереально", — заявив Владислав Волошин.

У ЗСУ розповіли, чи зможуть російські окупанти форсувати Дніпро Фото: DeepStateMAP

Окремо речник Сил оборони Півдня додав, що українські захисники сьогодні контролюють усю острівну частину Дніпра. Усі під'їзди не тільки до Херсона, а й Херсонської області.

"Тому здійснити непомітно форсування Дніпра і знову наступ на Херсон поки що неможливо. Підготовчих кроків для того, щоб здійснити форсування Дніпра, росіяни не роблять. У гирлі Дніпра вони тримають сили і засоби, але їх недостатньо, щоб здійснити форсування", — підсумував Владислав Волошин.

Нагадаємо, 9 вересня повідомлялося, що ЗС РФ активізувалися на лівобережжі Херсонської області. За словами спікера ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, незважаючи на спроби росіян зайняти нові позиції, Сили оборони завдають великих втрат противнику. Окупанти за добу втратили 79 осіб, а також 22 одиниці техніки та зброї.