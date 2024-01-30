Росія погрожує своїм "поверненням" у Херсон: у ЗСУ пояснили, чи є загроза (відео)

Російські загарбники не припиняють свого тиску, регулярно атакуючи правобережжя Херсонської області. Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла, що осколкові снаряди прилітають мирним мешканцям просто під ноги.

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ЗС РФ продовжують тиск на правобережжя у Херсонській області та погрожують своїм поверненням. Про це в ефірі телемарафону 30 січня розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

З її слів, російські окупанти готуються до так званих "президентських виборів" на захопленій частині Херсонської області. Паралельно з тим ворог заявляє про намір повернути під контроль і правобережжя.

"Хоча, це зрозуміло, що це абсолютно невиконанна місія для них. Вони не зможуть цього зробити і за ландшафтними особливостями й через відсутність підтримки на тому самому правому березі. Немає в них таких сил і можливостей", — підкреслила Гуменюк.

Ситуація в Херсонській області

Речниця ОК "Південь" розповіла, що ситуація на правобережжі залишається досить напруженою.

"Ворог не припиняє своєї активності, вишукує ті засоби і можливості, які може застосувати максимально ефективно. Намагається тиснути за допомогою дронових атак, як нічної із застосуванням "Шахедів", так і протягом усієї бойової доби", — пояснила вона.

Військова зазначила, що ЗС РФ застосовують у великій кількості FPV-дрони та дрони інших модифікація, з яких скидають осколкові боєприпаси. Б’є російське військо прицільно — по цивільних. Боєприпаси прилітають просто на подвір’я, падають людям під ноги або на їхні машини.

Також ворог не припиняє обстрілювати сам Херсон з артилерії.

"Намагається завдавати ударів по житлових кварталах, у напрямку обʼєктів критичної інфраструктури для того, щоб ускладнити життя мешканців правобережжя. Також застосував і керовані авіабомби в Бериславському районі", — передала Гуменюк.

З її слів, у цьому районі вже майже усі житлові будинки — зруйновані або суттєво пошкоджені. Однак російські окупанти продовжують удари по ньому авіабомбами.

Нагадаємо, речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, навіщо Росії захоплення села Табаївка у Харківській області.

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